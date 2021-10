Mali: UN-Blauhelmsoldat von Sprengsatz getötet - drei Verletzte

Wie stark ist die Zitruskraft?

Grüne und Liberale sind nach der Bundestagswahl 2021 nichts weniger als Kanzlermacher. Nach den Sondierungen am Freitag muss die Spitze der Grünen ihre Pläne heute den Mitgliedern verkaufen. Leicht wird das nicht: Denn vor allem die jungen Grünen sehen schwarz für eine Koalition mit der Union. Und auch die SPD muss sich mit dem Nachwuchs befassen: Niemals zuvor waren die Jusos in der Bundestagsfraktion so stark vertreten wie jetzt.