Bombenanschlag in Mali: Mindestens 12 deutsche Soldaten verletzt

Berlin. Bei einem Bombenanschlag auf eine Bundeswehr-Patrouille im westafrikanischen Mali sind nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur mindestens zwölf deutsche Soldaten verletzt worden. Das Einsatzführungskommando informierte am Freitag zudem die Obleute im Verteidigungsausschuss darüber, dass ein weiterer UN-Soldat einer anderen Nation verletzt worden sei. Es habe einen Selbstmordanschlag gegeben. Aus deutschen Militärkreisen hieß es, es werde ein Evakuierungsflug („MedEvac“) vorbereitet. Die Verletzten seien in einem stabilen Zustand.

Der Angriff mit einer Autobombe erfolgte gut 140 Kilometer nördlich von Gao, wie die UN-Truppe mitteilte. Ein Feldlager in Gao ist Basis der deutschen UN-Soldaten in dem Land. Von dort aus werden Patrouillen zur Aufklärung ins Land geschickt, teils auch in Begleitung malischer Kräfte.

Nach dpa-Informationen erfolgte der Angriff am Morgen gegen 0630 Uhr (Ortszeit) und richtete sich gegen die stehenden Fahrzeuge. Wegen der großen Zahl der Verletzten mussten auch ein französischer Militärhubschrauber und ein Helikopter der Vereinten Nationen zum Rettungseinsatz kommen. Zudem war der Rettungshubschraubers eines zivilen Vertragspartners im Einsatz.

Bundeswehrsoldaten schwer verletzt

Ein schwer verletzter deutscher Soldat wird noch operiert. Zwei weitere Schwerverletzte seien in einem stabilen Zustand, sagte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) am Freitag in Bonn. Sie bestätigte frühere Informationen, wonach insgesamt zwölf Deutsche und ein weiterer UN-Soldat aus einem anderen Land verwundet wurden.

Es gehe jetzt darum, „alle Verletzten bestmöglich zu versorgen“, sagte die CDU-Politikerin. Zudem arbeite man daran, alle Soldaten, die sich noch am Anschlagsort etwa 180 Kilometer nordöstlich des Feldlagers Camp Castor aufhielten, so schnell wie möglich sicher nach Gao zu bringen.

„Die Rettungskette, so wie wir sie vor Ort aufgebaut hatten, hat gegriffen. Und alle Verwundeten wurden mit Hubschraubern aus dem betreffenden Bereich evakuiert“, sagte sie. Der militärische Einsatz sei noch nicht beendet.

Derzeit sind rund deutsche 900 Soldaten an dem UN-Einsatz beteiligt. Die Obergrenze liegt bei 1100 Männern und Frauen aus Deutschland. Die UN-Mission Minusma soll den Friedensprozess in Mali unterstützen. In dem Land sind islamistische Terrorgruppen aktiv. 2013 schlug ein massiver französischer Militäreinsatz ihren Vormarsch auf die Hauptstadt Bamako zurück. Zuletzt gab es zwei Militärputsche in dem Land.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat bestürzt auf das Attentat reagiert. „Die Nachricht von dem hinterhältigen Selbstmordanschlag auf Soldaten in Mali hat mich erschüttert“, erklärte das Staatsoberhaupt am Freitagabend. „Dabei wurden mehrere Soldaten der Bundeswehr verletzt, teilweise schwer. Ihnen wünsche ich von Herzen baldige und gute Genesung.“ In Gedanken sei er auch bei den Angehörigen und Familien.

Steinmeier dankte den Soldatinnen und Soldaten für ihren gefährlichen Einsatz, bei dem sie jeden Tag in Erfüllung ihrer Pflichten Leib und Leben riskierten. Einen Dank richtete er auch an die Einsatzkräfte, auch in den französischen und chinesischen Sanitätseinrichtungen, die ihren Kameraden nun in diesen schwierigen Stunden zur Seite stünden.

Bundeswehrverband pocht auf mehr Schutz für Soldaten

Auch im Bundestag zeigte man sich bestürzt. Die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann schrieb auf Twitter: „Für weitere Spekulationen ist es zu früh. Meine Gedanken sind nun ausschließlich bei den Soldaten, Angehörigen und Helfern.“

Der Vorsitzende des Deutschen Bundeswehrverbandes, André Wüstner, pocht nach dem Anschlag auf mehr Schutz für die Soldaten. „Dieser Anschlag zeigt, wie brandgefährlich der Einsatz in Mali ist“, sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Zwar sei es für weitere Analysen noch zu früh, doch bleibe schon jetzt „festzuhalten: Eine nicht verhandelbare Voraussetzung für die Fortsetzung des Einsatzes ist die Gewährleistung der Rettungskette. Und grundsätzlich möchte ich daran erinnern, wie notwendig der Schutz unserer Truppen auch durch bewaffnete Drohnen ist.“ Wüstner wünschte den verwundeten Soldaten „schnelle Genesung“ und betonte: „Unsere Gedanken und Gebete sind bei ihnen und ihren Angehörigen.“