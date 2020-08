Mali-Experte Christian Klatt im RND-Interview über die Bundeswehrsoldaten in Mali

Anzeige

In Mali hat eine Militärjunta die Macht übernommen und sich an die Seite der Opposition gestellt. Die Bundeswehr ist in dem westafrikanischen Land zu Ausbildungszwecken mit 1450 Soldaten vertreten. Es ist aktuell der größte Auslandseinsatz der Truppe. Das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) sprach mit Christian Klatt, Mali-Experte bei der Friedrich-Ebert-Stiftung, über die Lage.

Christian Klatt, Mali-Experte bei der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung. © Quelle: privat/hfr

Herr Klatt, welche Auswirkungen hat der Militärputsch in Mali auf die Bundeswehrmission?

Die Putschisten um Assimi Goita haben bereits erklärt, dass sie die internationalen Missionen ähnlich wie der zurückgetretene Präsident Ibrahim Boubacar Keïta ausdrücklich begrüßen. Von ihrer Seite droht also wohl keine zusätzliche Gefahr. Und die bewaffneten Islamisten, die vor allem in Zentral- und Nordmali aktiv sind, bleiben so gefährlich wie zuvor. Aber politisch könnte der Putsch für Europa etwas ändern.

Inwiefern?

Für den Fall, dass die Putschisten ihr Versprechen von Neuwahlen brechen sollten. Mit Putschisten könnte die Bundeswehr auf Dauer nicht einfach weiter zusammenarbeiten. Für diesen Fall müsste die Mission in Deutschland jedenfalls noch einmal gründlich diskutiert werden. Ich halte das Versprechen allerdings für glaubwürdig. Es gibt aber viele praktische Probleme.

Wegen der angespannten Sicherheitslage können nicht überall im Land Wahllokale öffnen.

Ja, aber das größere Problem ist: Wahlen kosten Geld und die Staatskassen in Mali sind weitgehend leer. Erst im März und April hatte es Wahlen zur Nationalversammlung gegeben. Parlaments- und Präsidentenwahlen gleichzeitig könnte das Land jetzt vermutlich kaum stemmen.

Muss also das Ausland helfen?

Grundsätzlich würde das in Mali wohl akzeptiert werden. Es kommt aber darauf an, wer hilft. Ideal wären die Vereinten Nationen oder die Afrikanische Union. Auch Deutschland, das ein sehr hohes Ansehen im Land genießt, wäre denkbar. In anderen Konstellationen bestünde aber die Gefahr, dass die Hilfe abgelehnt wird, wegen des Verdachts der ausländischen Einflussnahme.

Weiß man inzwischen, wer da überhaupt geputscht hat und mit welchen Motiven?

Die Lage ist noch immer unübersichtlich. Offenbar war es diesmal die mittlere Führungsebene des Militärs. Die Befehlshaber standen loyal zu Keïta und sind deshalb auch mehrheitlich verhaftet worden. 2012 waren es vor allem die einfachen Soldaten, die den Putsch initiierten. Aber das Motiv scheint ähnlich zu sein: Man ist unzufrieden darüber, wie es um das Militär in Mali steht. Die malischen Soldaten zahlen trotz der europäischen Unterstützung im Kampf gegen die Ableger des IS oder Al-Kaida im Sahel einen sehr hohen Blutzoll und werden meistens schlecht entlohnt, während es gegen die Regierung in Bamako Korruptionsvorwürfe gibt. Der Putsch ist auch ein Ausdruck dieser Zustände. Es geht nicht unbedingt darum, das gesamte Staatswesen umzukrempeln.

Welche Rolle hat die Bundeswehr bei diesem Putsch gespielt? Immerhin bildet sie malische Soldaten seit Jahren aus.

Nach allem, was bisher bekannt ist, sind diejenigen, die eine Ausbildung bei ausländischen Streitkräften absolviert haben, beim Putsch eher unterrepräsentiert, auch wenn ihr Wortführer Goita vermutlich einst ein Spezialkräftetraining der US-Armee absolviert hat. Eine Sache ist allerdings auffällig: Der Putsch lief sehr ruhig und geordnet ab. Das war 2012 noch ganz anders. Damals kam es teilweise zu blutigen Übergriffen und Chaos. Ich denke, da spürt man schon auch den Einfluss der Trainings, welche das malische Militär mit internationaler Unterstützung durchläuft. Die Bundeswehr bildet die Soldaten ja nicht nur am Sturmgewehr aus, sondern bringt ihnen beispielsweise auch Deeskalationstechniken gegenüber Zivilisten oder neue Organisationsformen bei.

Also kein Grund für die Bundesregierung, an ihrer Politik etwas zu ändern?

Der Fokus des deutschen Engagements in Mali liegt sehr deutlich auf dem Sicherheitsaspekt. Wir befinden uns auch stark im Fahrwasser der französischen Sahelpolitik und setzen oft zu wenig eigene Akzente, beispielsweise im zivilen Bereich. Dabei könnten wir in der gesamten Region mit unseren exzellenten Organisationen wie der Gesellschaft für Entwicklungszusammenarbeit oder dem Technischen Hilfswerk und eigenen Positionen sehr weit kommen. Dazu ist aber auch mehr diplomatischer Druck auf die Innenpolitik dieser Länder notwendig. Es empfiehlt sich, hier mit einer klaren Strategie voranzugehen, welche mit europäischen Partnern abgestimmt ist und sich nicht nur an Sicherheitsbedürfnisse im Sahel richtet.