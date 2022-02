Treffen in Paris: Mali-Einsatz wird auf den Prüfstand gestellt

Anzeige

Anzeige

Paris. Die Zukunft der internationalen Militärpräsenz in Mali ist am Vorabend eines Gipfeltreffens der EU und der Afrikanischen Union Thema von Beratungen in Paris.

Zu dem informellen Treffen, das den Anti-Terror-Kampf in der Sahelzone in den Blick nimmt, werden am Mittwochabend hochrangige Vertreter der EU, afrikanischer Staaten der Region und weitere internationale Beteiligte erwartet, hieß es am Dienstag aus dem Élyséepalast.

Ob bereits am Mittwochabend Entscheidungen getroffen und verkündet werden, sei offen. Ziel sei ein abgestimmtes Vorgehen. Das bloße Verlegen von Stützpunkten aus Mali in ein Nachbarland sei keine Lösung.

Insbesondere Frankreich sieht demnach kaum noch Aussicht auf ein Aufrechterhalten seiner Kampftruppen in dem westafrikanischen Land. Zuletzt hatten Spannungen vor allem zwischen der mit einem Putsch an die Macht gekommenen Regierung in Mali und der einstigen Kolonialmacht Frankreich zugenommen.

Anzeige

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Streit hatte es vorher schon um die Präsenz russischer Söldner in Mali sowie wegen eines Flugverbots gegeben, von dem auch die Bundeswehr betroffen war. Auch in Deutschland wird über die Fortdauer der Mali-Einsätze der Bundeswehr debattiert, die mit mehr als 1300 Kräften an einem UN- und einem EU-Einsatz in dem Land beteiligt ist.