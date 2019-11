Mali: 13 französische Soldaten sterben bei Helikopter-Unfall

Anzeige

Paris. Bei einem Unfall von zwei Militärhubschraubern sind in Mali 13 französische Soldaten ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich am Montagabend, wie der Präsidentenpalast in Paris am Dienstag mitteilte. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sprach den Angehörigen demnach sein Beileid aus und würdigte den Mut der Soldaten.

Frankreich kämpft in Mali und weiteren Ländern der Sahelzone mit der Truppe "Barkhane" gegen islamistische Terroristen. Ihr gehören etwa 4500 Soldaten an. Auch deutsche Soldaten sind in Mali im Einsatz.

RND/dpa