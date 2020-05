Maischberger gestern: Friedrich Merz hätte gerne Immunitätsausweis

Anzeige

Berlin. Kaufprämien, staatliche Hilfen, Kurzarbeit - über all diese Themen angesichts der Corona-Krise sprach Friedrich Merz, früherer Unionsfraktionschef und Kandidat für den CDU-Vorsitz, am Mittwochabend im ARD-Talk von Sandra Maischberger. Aber es wurde auch persönlich, denn Merz war selbst vor einigen Wochen am Coronavirus erkrankt.

Er habe „gar nichts gemerkt“, bevor er getestet wurde, sagt Merz. Er habe auch noch seine Eltern besucht, als er schon infiziert gewesen sein muss, sagt er in der Sendung. Da sei seine Sorge, dass er diese infiziert habe, groß gewesen. Zum Glück sei das aber nicht der Fall gewesen.

Infiziert habe er aber seine Frau, sagt Merz. Diese habe aber keine Symptome gehabt und von ihrer Infektion erst vier Wochen später wegen eines Antikörper-Tests erfahren.

Maischberger: Merz berichtet über Krankheitsverlauf

Merz berichtet erneut, wie die Erkrankung bei ihm verlaufen sei. Er habe zu keinem Zeitpunkt hohes Fieber oder Atembeschwerden gehabt, sonder nur leichte Grippe-Symptome. Er habe sich im Anschluss auch noch einmal ärztlich untersuchen lassen, aber es seien keine Folgeschäden festgestellt worden. „Ich hab einfach Glück gehabt“, konstatiert Merz.

Merz sprach sich in der Sendung auch für mehr Testungen aus - und fügte dann hinzu: “Ich würde zum Beispiel gern einen Immunitätsausweis haben.” Damit könne er Menschen die Sorge nehmen, dass er für andere ein Risiko darstelle. Auf Kritiker eines solchen Ausweises, dass es ein Restrisiko gebe, dass man eben nicht immun sei, sagt Merz: “Das ganze Leben ist ein Restrisiko.” Wenn man nur danach gehe, bräuchte man gar nicht mehr vor die Haustür gehen.

Den Immunitätsausweis hatte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ins Spiel gebracht, aber nach Kritik auf Eis gelegt.