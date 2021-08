Macron wirbt auf Instagram bei jungen Menschen für die Corona-Impfung

Anzeige

Paris. Der Präsident trägt seine Sommerkluft, ein schlichtes, schwarzes T-Shirt, ein bisschen gebräunt ist er auch schon, und hinter ihm hängt eine Frankreich-Fahne. Eigentlich befindet sich Emmanuel Macron im Urlaub an der Côte d`Azur, aber ganz von der Arbeit lassen kann er nicht.

Um mit der französischen Jugend zu kommunizieren, lässt er seit Montagnachmittag kurze Videos von sich drehen und in die sozialen Netzwerke TikTok und Instagram einstellen. Es geht um die vierte Corona-Welle und „die einzige Waffe, die wir dagegen haben”, so Macron: die Impfung. „Manche von euch hören falsche Informationen, falsche Gerüchte, manchmal auch Quatsch, man muss es so sagen.” Deshalb werde er so klar und direkt wie möglich auf Fragen zum Thema antworten.

Macron klärt über das Impfen auf

Seither hat er mehrere Kurz-Videos veröffentlicht, in denen er erklärt, warum sich auch junge, gesunde Leute impfen lassen sollten oder warum der Impfstoff gut sei, auch wenn er keinen hundertprozentigen Schutz biete. Die Filmchen ernteten jeweils Millionen Klicks in wenigen Stunden.

Bereits im Mai hatte der 43-Jährige einen Anekdoten-Wettbewerb mit den beliebten Youtube-Stars McFly und Carlito bestritten. Erneut zielt Macron nun auf die jungen Französinnen und Franzosen ab – vielleicht schon mit Blick auf die Präsidentschaftswahl im April, sicher aber hinsichtlich der Impfung.

Während 63,3 Prozent der französischen Bevölkerung eine erste Dosis und 53 Prozent auch die zweite erhalten haben, ist der Anteil bei den unter 24-Jährigen deutlich geringer.

Gleichzeitig sinkt der Altersdurchschnitt der Corona-Patienten in den Krankenhäusern ständig, während die Inzidenz stark ansteigt: Unter den 20- bis 29-Jährigen lag sie vor ein paar Tagen bei mehr als 600 gegenüber 225 in der Gesamtbevölkerung. Gesundheitsminister Olivier Véran sprach bereits von einer “Epidemie der Jungen”.

Franzosen benötigen „Gesundheitspass”

Dabei darf man inzwischen nur noch mit einem „Gesundheitspass”, also einer vollständigen Impfung oder einem negativen Corona-Test, in Bars, Restaurants, auf Konzerte oder Festivals, in Züge und Flugzeuge. Als Macron Mitte Juli diese Maßnahmen angekündigt hat, erfolgte ein Ansturm auf die Impfzentren. 58 Prozent der Bevölkerung befürworten sogar eine Impfpflicht, die bislang nur für Mitarbeiter im Gesundheits- und Pflegebereich gilt.

Dennoch äußern sich die Gegner des „Gesundheitspasses” lautstark. Am Wochenende gingen landesweit mehr als 200.000 Menschen dagegen auf die Straße – fast doppelt so viel wie zwei Wochen zuvor. Um den wachsenden Widerstand ebenso in Schach zu halten wie die steigenden Inzidenzzahlen, wechseln die Regierung und der Präsident zwischen Härte und Verständnis.

„Ihr Projekt? Das Chaos. Ihre Zielscheibe? Jene, die uns beschützen. Ihre Methode? Einschüchterung, Gewalt”, kommentierte Regierungssprecher Gabriel Attal auf Twitter ein Video, auf dem Demonstranten in Montpellier einen Apotheker, der Corona-Tests durchführte, angriffen.

Auch Macron kritisierte vor wenigen Tagen alle Impf-Unwilligen, sie handelten unverantwortlich und egoistisch. Dass er nun wieder pädagogischer vorgeht, überzeugt nicht alle. „Manche Leute sind gegen die Impfung, weil sie gegen Macron sind”, warnte Bertrand Guidet, Dienstleiter in einem Pariser Krankenhaus. Die jüngsten Videos könnten auch kontraproduktiv sein.