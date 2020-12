Macron führt Corona-Infektion auf Fahrlässigkeit und Pech zurück

Anzeige

Paris. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat seine Covid-19-Erkrankung auf Fahrlässigkeit und Pech zurückgeführt. Er werde „vollkommen transparent“ hinsichtlich seiner Krankheit sein, sagte Macron am Freitag in einem offenbar selbst gefilmten Video von seiner Residenz La Lanterne in Versailles aus.

„Es geht mir gut“, ergänzte er. „Normalerweise gibt es keinen Grund dafür, dass es sich auf schlechte Weise entwickelt.“ Dass er krank geworden sei, „zeigt, dass das Virus wirklich jeden berühren kann, weil ich sehr beschützt bin und sehr vorsichtig bin“, sagte Macron.

Kritiker hatten am Freitag auf angebliche Patzer Macrons bei der Vorbeugung gegen das Coronavirus in der vergangenen Woche verwiesen. Macron trägt normalerweise eine Maske und hält sich an Abstandsregeln. Der 42-Jährige wurde aber in den vergangenen Tagen dabei beobachtet, wie er gegen die französischen Richtlinien zur Eindämmung des Coronavirus verstieß.

Beim EU-Gipfel ohne Maske

Er gab dem Chef der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Ángel Gurría, am Montag eine halbe Umarmung. Macrons Büro räumte am Freitag ein, dass das ein „Fehler“ gewesen sei.

Videoausschnitte, die von der EU veröffentlicht wurden, zeigten, wie Staats- und Regierungschefs bei dem EU-Gipfel in Brüssel vergangene Woche in einem Kreis in einem großen Konferenzsaal verteilt waren. Macron und die meisten der anderen hatten keine Maske an.

Der französische Gesundheitsminister Olivier Véran hat angedeutet, dass sich Macron vielleicht bei dem Gipfel angesteckt habe. Macron hatte aber auch in Paris viele Treffen.

Mahlzeiten mit großen Gruppen

Der Staatschef hatte in den vergangenen Tagen an Mahlzeiten mit großen Gruppen teilgenommen. Den Franzosen wird derzeit empfohlen, auf Versammlungen mit mehr als sechs Personen zu verzichten. Laut einer am Freitag veröffentlichten Studie des Institut Pasteur könnten Mahlzeiten in der Familie oder der Öffentlichkeit eine wichtige Infektionsquelle sein.

Der Epidemiologe Arnaud Fontanet sagte dem Radiosender France-Inter, während der Weihnachtsfeiertage könnten sich die Leute sehen, aber es dürften nicht zu viele sein. Mahlzeiten seien ein kritischer Augenblick. „Nicht zu viele Menschen am selben Tisch“, mahnte Fontanet.

Slowakischer Ministerpräsident positiv getestet

Der slowakische Ministerpräsident Igor Matovic, der mit Macron beim EU-Gipfel war, wurde am Freitag positiv auf das Virus getestet. Andere Staats- und Regierungschefs, die dort anwesend waren, gaben an, sie seien negativ getestet worden. Andere ließen sich nicht testen, manche haben die Ergebnisse ihres Tests noch nicht bekanntgegeben.

Macron war am Donnerstag positiv getestet worden. Er hat sich nach Angaben des Präsidialbüros für sieben Tage in Quarantäne begeben, wollte aber weiter arbeiten. Mitarbeiter des Präsidenten versuchen, alle seine Kontakte zurückzuverfolgen.