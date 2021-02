Macron: EU muss Nachbarn bei Impfstoff-Beschaffung beistehen

Anzeige

Anzeige

Paris. Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron hat die EU ermahnt, den europäischen Nachbarn im Ringen um Corona-Impfstoffe besser zu helfen. Gerade an der Seite Serbiens hätten sein Land und Europa bisher mehr Präsenz zeigen müssen, räumte Macron im Élysée-Palast in Paris vor einem Treffen mit dem serbischen Staatschef Aleksandar Vucic am Montag ein.

Damit reagierte er offenbar auf Vucics Kritik in der vergangenen Woche, wonach er für Serbien auf viel mehr Hilfe aus der Europäischen Union gezählt habe.

Das Balkanland hat Impfdosen des chinesischen Herstellers Sinopharm erhalten, mit denen dort jüngst der Impfstart gestemmt wurde. Macron forderte die EU nun auf, in den kommenden Monaten bei der Beschaffung von Impfstoffen für ihre Bevölkerung „noch effektiver“ zu sein und „Dinge zu beschleunigen“, aber auch ihren Nachbarn besser zu helfen.