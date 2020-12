Fieber, Husten, Erschöpfung: Corona-kranker Macron in Versailles

Anzeige

Anzeige

Paris. Der an Covid-19 erkrankte französische Präsident Emmanuel Macron hat sich nach Versailles zurückgezogen. Der 42-Jährige befinde sich in seiner Residenz La Lanterne und leide an Fieber, Husten und Erschöpfung, teilte das Präsidialbüro am Freitag mit. Wie Macron behandelt wird, behielt es für sich.

Video Präsident Macron positiv auf Coronavirus getestet 0:44 min Nun hat es den französischen Staatschef erwischt: Emmanuel Macron hatte erste Symptome, ein Corona-Test war dann positiv. © dpa

Macron war am Donnerstag positiv getestet worden. Er hat sich für sieben Tage in Quarantäne begeben, wollte aber weiter arbeiten. Mitarbeiter der Präsidenten versuchen, alle seine Kontakte zurückzuverfolgen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Macron trägt zwar Mund-Nasenschutz und hält sich an die Abstandsregeln, hat aber mehrfach an Essen mit mehreren Personen teilgenommen. Kritiker werfen ihm vor, damit ein schlechtes Beispiel gegeben zu haben, weil die Behörden Treffen von mehr als sechs Personen untersagt haben.

Anzeige

Laut einer am Freitag veröffentlichten Studie des Institut Pasteur könnten Mahlzeiten in der Familie oder der Öffentlichkeit eine wichtige Infektionsquelle sein.

Anzeige

Der Epidemiologe Arnaud Fontanet sagte dem Radiosender France-Inter, während der Weihnachtsfeiertage könnten sich die Leute sehen, aber es dürften nicht zu viele sein.

Die Pandemie und wir In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise – jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Mahlzeiten seien ein kritischer Augenblick. „Nicht zu viele Menschen am selben Tisch“, mahnte Fontanet.