Machtkampf bei der Bahn: Gewerkschaft erhöht Druck auf Vorstand

Berlin. An diesem Montag kommen die Aufsichtsräte der Deutschen Bahn zusammen. Geht es nach Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und Aufsichtsratschef Michael Odenwald, soll die Runde den Abgang von Bahn-Finanzvorstand Alexander Doll rasch besiegeln. Eigentlich eine Formsache, könnte man meinen. Doch nun tritt die im Konzern einflussreiche Eisenbahner-Gewerkschaft EVG auf die Bremse.

Gegen den 49-Jährigen Manager waren schwere Vorwürfe in Zusammen mit dem inzwischen gestoppten Verkauf der Auslandstochter Arriva erhoben worden. Nach RND-Informationen soll Doll in einer Aufsichtsratssitzung am 18. Oktober mitgeteilt haben, bei den Vorbereitungen für den Verkauf von Arriva laufe „alles nach Plan“, es gebe mehrere gute Angebote.

Kurz danach habe der ehemalige Investment-Banker jedoch im Vorstand eingeräumt, in seiner Kalkulation Rückstellungen für die Altersvorsorge von Arriva-Mitarbeitern in Höhe von rund 400 Millionen Euro nicht berücksichtigt zu haben. „Mal eben zu vergessen, dass ein Viertel des mutmaßlichen Verkaufserlöses wegbricht, ist ein ziemlich harter Schnitzer“, hieß es am Freitag in Konzernkreisen. Doll hatte einen Auflösungsvertrag unterschrieben und soll nun eine Millionen-Abfindung erhalten.

"So geht es nicht weiter"

Unmittelbar vor der entscheidenden Aufsichtsratssitzung erhöht nun die Gewerkschaft EVG den Druck auf Vorstand und den Bund als Konzerneigentümer. „Wir wollen eine Versachlichung der Debatte. So wie bisher geht es nicht weiter im Vorstand“, sagte der in der vergangenen Woche gewählte neue EVG-Chef Torsten Westphal dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Für uns ist die Schrittfolge klar: Erst muss es um die Aufklärung der Vorwürfe gehen, die Herrn Doll gemacht werden.“

Alles, so Westphal, was zum Stopp des Arriva-Verkaufs geführt habe, müsse aufgeklärt werden. „Der Vorstand und Eigentümer sind hier in der Pflicht, umfassend für Transparenz zu sorgen. Erst dann kann es im Aufsichtsrat darum gehen, weitere Personalentscheidungen zu treffen“, so der Gewerkschaftschef weiter.

Westphal sagte, die ständigen Machtkämpfe würden allen bei der Bahn auf die Nerven: „Viele Kollegen waren immer stolz, bei der Bahn zu sein. Inzwischen verzichten sie darauf im Bekanntenkreis darüber zu sprechen, wo sie arbeiten.“