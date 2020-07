“Mach’s gut, Hans-Jochen!”: So trauert die Politik um SPD-Urgestein Vogel

SPD-Chef fordert hohen Fahndungsdruck gegen Steuerhinterzieher

Die Finanzbehörden in Deutschland haben kaum noch mit Selbstanzeigen zu Schwarzgeldkonten im Ausland zu tun. SPD-Chef Norbert Walter-Borjans sagt, der Rückgang der Selbstanzeigen könnte ein Indiz dafür sein, dass sich die Sorge vor Enttarnung gelegt habe. Er sagt, es könnte an der Zeit sein, ein Zeichen zu setzen - und erinnert an den Kauf der Steuer-CDs in Nordrhein-Westfalen ab dem Jahr 2010.