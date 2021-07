Maaßen rudert nach Kritik zurück: Keine „Gesinnungskontrolle“ von Journalisten

Anzeige

Die Vorwürfe von Ex-Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen (CDU) an die öffentlich-rechtlichen Medien waren schwer: Zuerst sprach er im Sender TV.Berlin von „Meinungsmanipulation“, etwa über das Weglassen von Tatsachen und die Anwendung von „Tricks“.

Danach twitterte er, Extremisten und Radikale hätten im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nichts zu suchen. „Gebührenfinanzierte Medien müssen neutral berichten und nicht erziehen. #Verfassungstreue statt #Haltungsjournalismus!“.

Reichlich anders hören sich seine Tweets einen Tag später an. Unabhängiger Journalismus und ein politisch unabhängiger öffentlich-rechtlicher Rundfunk seien für die Demokratie unverzichtbar, schreibt er.

Sein zweiter Tweet lautet: „Tendenziöse Berichterstattung im #OERR kritisiere ich. Auch das gehört zur Meinungsfreiheit. Klar ist aber: Eine „Gesinnungskontrolle“ journalistischer Arbeit durch die Politik darf es nicht geben.“

Welle der Empörung

Den Vorwurf der tendenziösen Berichterstattung lässt Maaßen damit zwar noch nicht fallen, aber der Ton ist eindeutig gemäßigter. Wegen seiner harten Aussagen war Maaßen von vielen Seiten kritisiert worden. Die Vorsitzende der Rundfunkkommission der Länder, die rheinland-pfälzische Regierungschefin Malu Dreyer (SPD), beispielsweise teilte der dpa mit:

„Wir haben in Deutschland eine starke, freie und pluralistische Medienlandschaft. Die Unterstellung von Maaßen ist infam und hat nur ein Ziel: die Glaubwürdigkeit in den Journalismus und insbesondere in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu erschüttern.“ Sie sprach von einem „Angriff auf die Pressefreiheit, eine wichtig Säule unserer Demokratie“.

Maaßen kandidiert bei der Wahl am 26. September in einem Wahlkreis in Südthüringen, zu dem auch die Stadt Suhl gehört, für den Bundestag. Er ist wegen seiner Haltung unter anderem zur Flüchtlingspolitik der Bundesregierung umstritten. Politiker von SPD, Grünen und Linken warfen der CDU wiederholt vor, mit Maaßen am rechten Rand zu fischen.