Maas zu Syrien-Hilfe: “Dem Kompromiss nicht versperren”

WHO will eigenen Umgang mit Corona-Pandemie untersuchen

Mit Kritik an der WHO hat vornehmlich US-Präsident Donald Trump seit der Corona-Krise nicht gespart. Nun will die Weltgesundheitsorganisation selbst ihren Umgang mit dem Virus prüfen. Und das solle kein Standard-Bericht werden, "der ins Regal wandert und verstaubt", verspricht WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus.