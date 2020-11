Maas warnt die USA vor Abzug aus Afghanistan

Anzeige

Berlin. Bundesaußenminister Heiko Maas hat den Abzugsbefehl für mehr als 2000 in Afghanistan stationierte US-Soldaten scharf kritisiert. „Es wäre fatal, wenn die scheidende US-Administration auf den letzten Metern ihre eigenen Erfolge in Afghanistan – nämlich den Start der Friedensverhandlungen – ohne Not wieder zunichtemachen würde“, sagte der SPD-Politiker dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

„All das, was wir in den letzten Jahren erreicht haben – Frauen- und Menschenrechte, wirtschaftliche Entwicklung, Bildungschancen für Mädchen –, wäre dann gefährdet“, betonte Maas. „Ich will nicht, dass wir unseren Soldatinnen und Soldaten und ihren Angehörigen irgendwann erklären müssen, dass sie umsonst ihr Leben eingesetzt oder gar geopfert haben“, so der Minister.

Maas warnte vor Eile. „Den Zeitplan für den Truppenabzug dürfen wir uns nicht von ablaufenden Amtszeiten oder den Wünschen der Taliban diktieren lassen“, sagte er. „Richtschnur müssen die Entwicklung der Sicherheitslage und die Fortschritte im Friedensprozess bleiben“, so der Minister gegenüber dem RND.

US-Präsident Donald Trump ordnete den Abzug weiterer US-Truppen aus Afghanistan und dem Irak an. Bis zum 15. Januar werde die Zahl der Soldatinnen und Soldaten auf jeweils rund 2500 reduziert, erklärte der geschäftsführende Verteidigungsminister Christopher Miller am Dienstag im Pentagon.

Zuvor hatten sich deutsche Außen- und Sicherheitspolitiker des Bundestags besorgt über den Schritt geäußert.