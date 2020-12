Maas über Einigung im Brexit-Streit: „Werden uns den Entwurf jetzt genau ansehen“

Anzeige

Berlin. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat sich erleichtert über die Einigung zwischen der EU und Großbritannien über einen Brexit-Handelspakt gezeigt. „Es war ein Verhandlungsmarathon, aber in Weltrekordzeit und mit einem langen Endspurt. Es hat sich gelohnt, die vielzitierte Extrameile zu gehen“, sagte Maas am Donnerstag in Berlin.

Maas wies aber auch darauf hin, dass das Abkommen noch nicht unter Dach und Fach ist. „Wir werden uns den Entwurf in den EU-Mitgliedsstaaten jetzt natürlich genau ansehen. Denn es müssen alle 27 EU-Mitgliedstaaten und später auch das Europäische Parlament zustimmen.“

Deutschland werde als EU-Ratspräsidentschaft alles dafür tun, damit das Abkommen zum 1. Januar vorläufig in Kraft treten könne. „Das wird sehr herausfordernd und allen Seiten viel Flexibilität abfordern. Ich bin aber zuversichtlich, dass es gelingt.“ Man sei jetzt ganz kurz davor, ein neues Kapitel mit Großbritannien aufschlagen zu können. „Und früh im neuen Jahr werden wir dann hoffentlich das endgültige Inkrafttreten haben nach der Abstimmung im Europäischen Parlament.“