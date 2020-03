Bundesregierung spricht weltweite Reisewarnung aus - Rückholaktion für Deutsche im Ausland

Anzeige

Berlin. Die Bundesregierung warnt die Bundesbürger ab sofort vor jeder touristischen Reise ins Ausland. Außenminister Heiko Maas (SPD) sprach am Dienstagvormittag in Berlin eine formelle Reisewarnung aus. „Bitte bleiben Sie zu Hause! Das hilft Ihnen und anderen.“ Die Warnung vor touristischen Reisen gelte für Ziele weltweit.

Zudem kündigte Maas eine „konzertierte Rückholaktion“ aller deutschen Touristen im Ausland an. „Wir werden alles dafür tun, den Tausenden deutschen Reisenden, die im Ausland gestrandet sind, in den nächsten Tagen eine Rückkehr nach Deutschland zu ermöglichen“, sagte Maas. Besonders betroffen seien Urlauber in Marokko, wo bis zu 5000 Deutsche gestrandet sind. Aber auch in der Dominikanischen Republik, in Ägypten, den Philippinen und den Malediven sei die Lage angespannt.

Für die Rückholung der Urlauber hat die Bundesregierung bis zu 50 Millionen Euro freigegeben. In den nächsten Tagen sollen in Kooperation mit kommerziellen Fluganbietern Pauschalreisende zurückgebracht werden. Maas sprach von einer „Luftbrücke“.

