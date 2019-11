Maas in Kiew: Hoffnung auf ein Ende des Ukraine-Krieges

Anzeige

Kiew. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erwartet von seinem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin am 9. Dezember in Paris konkrete Fristen für ein Ende des Krieges in der Ostukraine. "Wir müssen uns auf die Rückgabe unserer Territorien einigen", sagte der 41-Jährige am Dienstag in Kiew. Zudem solle es einen Gefangenenaustausch "aller gegen alle" geben.

Die Ukraine betrachtet die seit April 2014 unter Kontrolle von prorussischen Separatisten stehenden Teile der Gebiete Luhansk und Donezk als von Russland besetzt. Russland dagegen fordert immer wieder direkte Gespräche der Regierung in Kiew mit den Führungen der Gebiete Luhansk und Donezk. In dem Konflikt zwischen ukrainischen Regierungstruppen und den von Russland unterstützten Separatisten wurden nach UN-Angaben bisher rund 13.000 Menschen getötet.

Ein im Februar 2015 in Minsk (Weißrussland) mit deutsch-französischer Hilfe vereinbarter Friedensplan sah eine Beilegung des Konflikts bis Ende 2015 vor. Der Plan liegt auf Eis. Bei dem in Paris geplanten Gipfel wollen Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vermitteln.

Maas für Gespräche in der Ukraine

Denn seit dem Amtsantritt Selenskyjs Ende Mai gibt es wieder Hoffnung auf Bewegung. Der letzte Ukraine-Gipfel im sogenannten Normandie-Format fand vor mehr als drei Jahren in Berlin statt.

Zur Vorbereitung des Treffens reiste Außenminister Heiko Maas am Dienstag in die ukrainische Hauptstadt. Einen Besuch im Kampfgebiet hatte Maas am Montag kurzfristig abgesagt. Als Grund gab das Auswärtige Amt schlechtes Wetter an. Deswegen konnte ein Hubschrauberflug von der ostukrainischen Millionenmetropole Charkiw an die Frontlinie nicht stattfinden.

RND/dpa