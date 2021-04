Maas: Gedanken sind bei den Opfern der Massenpanik in Israel

Anzeige

Berlin. Nach der Massenpanik auf einem jüdischen Fest im Norden Israels mit Dutzenden Todesopfern hat Außenminister Heiko Maas sein Mitgefühl für die Betroffenen geäußert. „Die Nachrichten, die uns heute Morgen von der Tragödie beim Lag B’Omer Fest am Meron Berg in #Israel erreichen, sind erschütternd. Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen“, teilte der SPD-Politiker am Freitag auf Twitter mit.

Auch der EU-Außenbeauftragte Josep Borell brachte seine Anteilnahme für die Betroffenen der Katastrophe zum Ausdruck. „Die Europäische Union spricht den Familien und Freunden der Opfer sowie dem israelischen Volk ihr tiefstes Beileid aus und wünscht den Verletzten eine rasche Genesung.“

In der Nacht zu Freitag hatten Tausende – vor allem Strengreligiöse – auf dem Meron-Berg den jüdischen Feiertag Lag B’Omer begangen. Die Behörden hatten die Teilnehmerzahl auf 10.000 begrenzt, nach Medienberichten waren aber bis zu zehnmal mehr Menschen angereist.

Nach offiziellen Angaben sind mindestens 44 Menschen ums Leben gekommen, rund 150 weitere wurden nach Angaben der Rettungskräfte in dem Wallfahrtsort verletzt.