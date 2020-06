Maas äußert Verständnis für Proteste und hofft auf Veränderung - Kritik an Trump von CDU und Grünen

Anzeige

Berlin. Außenminister Heiko Maas hat Verständnis für die Proteste gegen Polizeigewalt und Rassismus in den USA geäußert. “Dieser Protest ist verständlich und mehr als legitim”, sagte der SPD-Politiker am Dienstag bei einer gemeinsamen Pressebegegnung mit seinem neuen ukrainischen Amtskollegen Dmytro Kuleba.

Er hoffe, so Maas, auf gewaltfreie Proteste. “Noch viel mehr” aber wolle er “die Hoffnung zum Ausdruck bringen, dass diese Proteste etwas bewirken in den Vereinigten Staaten”, so Maas.

Dem Afroamerikaner George Floyd sei “auf grauenhafte und schockierende Weise” das Leben genommen worden. “Auch meine Gedanken sind bei den Freunden und bei der Familie von George Floyd”, so der Außenminister. Floyd war vor einer Woche in Minneapolis bei einem Polizeieinsatz erstickt, als ein weißer Polizist minutenlang sein Knie in den Nacken des gefesselten Mannes drückte.

Maas kündigte zudem an, Kontakt zu US-Behörden aufzunehmen, nachdem ein Team der “Deutschen Welle" bei einer Liveberichterstattung aus Minneapolis in die Schusslinie der Polizei geraten war. “Journalisten müssen ihrer Aufgabe - nämlich die unabhängige Berichterstattung - ohne Gefahr für ihre Sicherheit nachgehen können”, forderte der Minister.

“Und demokratische Rechtsstaaten müssen beim Schutz der Pressefreiheit allerhöchste Standards an den Tag legen”, betonte er. Gewalt dürfe nicht nur kritisiert werden, sie müsse auch „konsequent verfolgt und aufgeklärt werden“, so Maas.

Während sich die Bundesregierung selbst mit Kritik an US-Präsident Donald Trump und dessen Umgang mit der innenpolitischen Krise zurückhält, werden Vorwürfe aus den Regierungsfraktionen laut. “Gewaltsamer Protest ist nicht akzeptabel. Natürlich muss der Staat einschreiten, wenn Polizeiwagen in Brand gesteckt und Supermärkte geplündert werden. Aber mit der Ankündigung des Einsatzes des Militärs im Innern droht Präsident Trump die Eskalation weiter voranzutreiben”, sagte der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Jürgen Hardt, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Angesichts der Corona-Pandemie, ihrer wirtschaftlichen Folgen und der gesellschaftlichen Spaltung der USA sei Trump mit einer Dreifachkrise konfrontiert, so Hardt. “Die Bürgerinnen und Bürger der USA empfinden mehr und mehr, dass Trump diesen Krisen nicht gewachsen ist”, sagte der CDU-Politiker. “Er hat weder ein stichhaltiges Konzept zur Bändigung der Corona-Krise – so wie wir es in Europa hinbekommen haben – noch ein Konzept zum Auffangen wirtschaftlicher Härten", betonte Hardt.

Der Grünen-Politiker Omid Nouripour erklärt das unversöhnliche Auftreten des US-Präsidenten mit wahltaktischen Motiven. “Trump spaltet das Land von vorne, um seine Stammwählerschaft zu mobilisieren. Das führt zu mehr Protesten, mehr Toten, mehr Wut”, sagte der Grünen-Außenexperte dem RND.

Er rief die Bundesregierung zum Handeln auf. “Die Bundesregierung muss ihre Kanäle in die US-Administration nutzen, um die Sorge über die Eskalation zum Ausdruck zu bringen”, so Nouripour.