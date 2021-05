Lukaschenko verteidigt Zwangslandung von Ryanair-Flug als rechtmäßiges Vorgehen

Anzeige

Alexander Lukaschenko hat sich zu der erzwungenen Landung eines Ryanair-Flugs öffentlich geäußert und das Vorgehen gerechtfertigt. Ziel der Aktion sei der „Schutz von Menschen“ gewesen, sagte der belarussische Machthaber. Es seit vollkommen rechtmäßig vorgegangen worden.

So zitiert die Nachrichtenagentur Belta Lukaschenko, berichtet der Spiegel in Bezug auf die Nachrichtenagentur AFP.

Die erzwungene Landung eines Ryanair-Flugs in Minks und die damit verbundene Verhaftung des oppositionellen Bloggers Roman Protasevich hatte international für Entsetzen und Sanktionen gegen Belarus geführt.

Lukaschenko sagte zunächst ohne nähere Erläuterung, Belarus habe aus der Schweiz die Information bekommen, dass sich ein Sprengsatz an Bord des Flugzeugs befinde. Deshalb sei das Flugzeug, das auf dem Weg nach Litauen war, mit Unterstützung eines Kampfjets nach Minsk umgeleitet worden. Kritiker werfen ihm einen gefährlichen Eingriff in den Luftverkehr vor. Die EU hat wegen der Aktion neue Sanktionen gegen den Machtapparat in Belarus auf den Weg gebracht. Dazu gehört auch ein Flugverbot für Fluggesellschaften der Ex-Sowjetrepublik.

„Dass die Maschine mit einem Kampfjet vom Typ MiG-29 zur Landung gezwungen wurde, ist eine absolute Lüge!“, sagte Lukaschenko. Belarus habe aus Sicherheitsgründen gehandelt, weil das Flugzeug über das Atomkraftwerk des Landes geflogen sei.

Die Behörden der autoritär regierten Republik hatten das Flugzeug der irischen Airline Ryanair auf dem Weg von Griechenland nach Litauen zur Landung gebracht - angeblich wegen einer Bombendrohung. Die stellte sich später als Fehlalarm heraus. Mehr als 100 Menschen waren an Bord, darunter Protassewitsch und dessen Freundin Sofia Sapega. Beide wurden verhaftet. Ihr Schicksal ist ungewiss.