Lukaschenko mit neuer Taktik: Gezielte Festnahmen statt Protest-Niederschlagung

Minsk. Als die massiven Straßenproteste gegen ihn begannen, schlug der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko mit brutalen Repressionen zurück. Die Polizei ging in der Hauptstadt Minsk und anderswo mit Tränengas und Blendgranaten gegen die Mengen vor, prügelte auf die Demonstranten ein. Es gab mindestens drei Tote, Hunderte wurden verletzt, Tausende festgenommen. Aber dieses Vorgehen in den Tagen nach seinem als Betrug gebrandmarkten Wahlsieg am 9. August hatte offenbar einen gegenteiligen Effekt. Es brachte noch mehr Protestierende auf die Beine, löste noch nie dagewesene Streiks von Fabrikarbeitern aus - vordem seine loyale Unterstützerbasis - und zwang politische Stellen zum Rückzug.

Nun halten die Demonstrationen schon die dritte Woche an, und Lukaschenko versucht es mit einer neuen Taktik - einer schrittweisen Niederschlagung der Proteste, begleitet von vagen Reformversprechen gemischt mit Drohungen, gerichtlichen Vorladungen und der gezielten Festnahme von führenden Aktivisten.

Beobachter glauben, dass Lukaschenko damit Zeit kaufen will und sich dadurch wahrscheinlich vorerst an der Macht halten kann - auch wenn angesichts der immer schlechter werdenden Wirtschaft und der öffentlichen Wut fast mit Sicherheit neue Herausforderungen auf ihn zukämen. "Er unterdrückt erwartungsgemäß die Proteste. Aber das Bild ändert sich", sagt Waleri Karbalewitsch, ein unabhängiger Analyst. "Die Wirtschaft wird Lukaschenkos Hauptfeind. Seiner Regierung gehen die Geldmittel aus."

Festnahme von Protestierenden - ohne die Gewalt der ersten Tage

Lukaschenko hat während seiner nunmehr schon 26-jährigen Herrschaft im Stil der einstigen Sowjetunion die Kontrolle über die Wirtschaft bewahrt, sich auf billige Energie und andere Subventionen aus Russland gestützt. Aber viele im Land sind seiner Politik der harten Hand überdrüssig, und die öffentliche Unzufriedenheit hat sich noch durch sein Herunterspielen der Corona-Pandemie als "Psychose" und die schweren wirtschaftlichen Folgen des Ausbruchs verstärkt. Sein angeblicher Wahlsieg - nach offiziellen Angaben erhielt er 80 Prozent der Stimmen - löste schließlich die größten Proteste aus, die Belarus (Weißrussland) bislang erlebt hat.

Die Polizei und andere Sicherheitskräfte, die sich nach dem anfänglichen massiven Durchgreifen zurückgehalten und Kundgebungen mit Zehntausenden Teilnehmern zugelassen hatten, fangen jetzt langsam wieder mit der Festnahme von Protestierenden an, aber ohne die dramatische Gewalt der ersten Tage. Am Montag erhielten mehr als 40 Demonstranten gerichtliche Vorladungen, unter dem Vorwurf, unerlaubte Kundgebungen abgehalten und gegen die Anweisungen von Behörden verstoßen zu haben. Am Dienstag gab es dem Innenministerium zufolge insgesamt 51 Festnahmen. Am Mittwoch griff die Polizei in Minsk wieder mit Härte durch - wenn auch nicht im gleichen Ausmaß wie in den Tagen nach der Wahl.

Die Staatsanwaltschaft leitete zudem Strafermittlungen gegen Aktivisten ein, die den sogenannten Koordinierungsrat gebildet haben - ein Gremium, das einen friedlichen Machtwechsel und Neuwahlen vorbereiten soll. Zwei führende Ratsmitglieder erhielten am Dienstag wegen Organisierens unerlaubter Proteste zehntägige Haftstrafen, mehrere andere wurden vor Gericht zitiert.

“Können uns nicht von Furcht ernähren”

Versucht wird auch, an den Streiks beteiligte Fabrikarbeiter einzuschüchtern: Lukaschenko warnte sie, dass sie ihre Jobs verlieren und die Fabriken vorübergehend geschlossen werden könnten. Hunderte Beamte der Behörde für nationale Sicherheit, die weiterhin den aus der Sowjetära stammenden Namen KGB trägt, sind in die Betriebe entsandt worden, um Arbeiter unter Druck zu setzen.

"Sie haben es geschafft, viele einzuschüchtern. Aber unsere Löhne schrumpfen, das Leben wird härter, und wir können uns nicht von Furcht ernähren. Wir streiken weiter", sagt der 43-jährige Wladimir Ogarewitsch, der in einer Fabrik in Minsk arbeitet. Mehrere Streikführer, wie der dem Koordinierungsrat angehörende Sergej Dylewski, wurden festgenommen.

Und doch gehen die täglichen Protestaktionen weiter. “Es gibt keine Furcht mehr”, sagt der 20-jährige Student Ruslan Dubko und zeigt Blutergüsse an seinem Körper, die nach seinen Angaben von Polizisten-Schlägen herrühren. “Meine Eltern hatten ihr ganzes Leben lang Angst und Geduld. Aber ich werde Widerstand leisten, nachdem sie meine erste Wahl (bei der er seine Stimme abgeben konnte) gestohlen haben.”

Lukaschenko deutet Verfassungsreform an

Neben gezielten Festnahmen, Vorladungen, Drohungen und Drohgebärden wie Lukaschenkos kürzlichem Auftritt mit einer Kalaschnikow in einem Video gibt es auch gewalttätigere Episoden. So wurden zwei Unterstützer der Opposition erhängt in Wäldern aufgefunden. Die Polizei spricht von Selbstmorden, aber die Opposition nimmt ihr das nicht ab.

"Lukaschenko folgt einem einfachen Szenario - sich um jeden Preis an der Macht zu halten", sagt Alexander Klaskuski, ein unabhängiger Analyst in Minsk. Offenbar zu diesem Zweck hat der Präsident auch die Möglichkeit einer Verfassungsreform angedeutet, die zu einem späteren Zeitpunkt zu einer neuen Wahl führen könne. "Lukaschenko ist ein erfahrener Demagoge, der einen Dialog simulieren kann, um den Fokus zu verlagern", so Klaskuski. "Es erlaubt der Führung, Zeit zu gewinnen, zu versuchen, die Proteste in Geschwätz zu ertränken(...)."

Aber auf längere Sicht erwartet der Experte, dass Lukaschenkos Macht dramatisch sinkt - wegen des Niedergangs der Wirtschaft. "Sogar, wenn er es schafft, die Proteste von Fabrikarbeitern vorübergehend mit Repressionen zu ersticken, werden sie in einem halben oder einem Jahr wieder aufflammen."

Ein geschwächter Lukaschenko wäre nach Klaskuskis Meinung auch im Sinne des benachbarten Russland, das Belarus als Bollwerk gegen westliche Expansion betrachtet und als Langzeitziel ein Zusammenschmelzen beider Länder anstrebt. Das ließe sich mit einem “erschöpften” Lukaschenko, “der jedweden Plan einer Vereinigung akzeptieren würde”, besser bewerkstelligen. Aber parallel dazu beginne der Kreml mit der Suche nach einem Alternativkandidaten - für den Fall, dass die Lage in Belarus gänzlich außer Kontrolle gerate.