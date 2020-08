Lukaschenko lehnt Neuwahlen ab - Steinmeier ruft zu Dialog auf

Anzeige

Minsk. Staatschef Alexander Lukaschenko hat nach Massenprotesten in Belarus Neuwahlen abgelehnt. Es werde keine geben, sagte der Präsident am Montag bei einem Besuch des staatlichen Fahrzeugherstellers MZKT in Minsk der Staatsagentur Belta zufolge. “Sie werden nicht erwarten, dass ich etwas unter Druck mache.”

Ähnlich hatte er sich bereits am Sonntag geäußert und Fälschungsvorwürfe bei der Präsidentenwahl vor gut einer Woche zurückgewiesen. Seit der Wahl kommt es landesweit zu Demonstrationen.

Zugleich signalisierte er Reformbereitschaft. Derzeit werde an der Option einer Verfassungsänderung gearbeitet, die eine Umverteilung der Macht vorsehe, wird Lukaschenko von der Staatsagentur zitiert, ohne Details zu nennen. Er sei bereit, Befugnisse zu teilen, “aber nicht unter Druck und nicht über die Straße”.

Zu Wochenbeginn traten Arbeiter in vielen Staatsbetrieben in den Streik. Die Fabriken gelten in der Ex-Sowjetrepublik als elementar für das Funktionieren des Staates. Experten gehen davon aus, dass Lukaschenko über die Arbeitsniederlegungen nach 26 Jahren an der Macht am schnellsten zum Aufgeben gedrängt werden kann.

Die Staatsagentur Belta behauptete am Montag, dass die Werke im Land “im Großen und Ganzen funktionieren”. Lukaschenko sagte: “Diejenigen, die arbeiten wollen, sollen arbeiten. Wenn nicht, dann werden wir sie auch nicht dazu zwingen.” Wenn 150 oder sogar 200 Menschen streikten, dann habe das keinen Einfluss auf den Betrieb.

Staatsfernsehen hat Sendeprobleme wegen Streiks

Lukaschenko flog am Vormittag mit einem Hubschrauber auf das Werksgelände. Während der Rede riefen ihm die Beschäftigten “Hau ab” entgegen, wie in Videos zu sehen war. Im Nachrichtenkanal Telegram gab es Aufnahmen von Versammlungen in Betrieben und Mitarbeiter, die ihre Fabriken verlassen hatten und auf der Straße demonstrierten.

Auch das Staatsfernsehen hatte am Montag Sendeprobleme, weil Mitarbeiter entweder streikten oder prominente Moderatoren gekündigt haben. Für den Abend war in der Hauptstadt Minsk eine neue Großkundgebung geplant. Bereits am Sonntag demonstrierten im Stadtzentrum Hunderttausende gegen Gewalt und Willkür unter Lukaschenko. Viele forderten auch seinen Rücktritt und Neuwahlen.

Großbritannien erkennt das Wahlergebnis nicht an. Der britische Außenminister Dominic Raab sprach am Montag im Kurznachrichtendienst Twitter von “Betrug” und “schweren Mängeln”. Raab kritisierte auch die Unterdrückung der friedlichen Proteste nach der Wahl. Er forderte eine Untersuchung und drohte, gemeinsam mit anderen Ländern Sanktionen zu beschließen.

Bundespräsident Steinmeier richtet Appell an Lukaschenko

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier rief Lukaschenko derweil zum Dialog mit der Opposition auf. Zugleich appellierte er an den Machthaber und das bislang zu ihm stehende Militär, auf Gewalt gegen die zu Hunderttausenden auf die Straße gehenden Bürger zu verzichten.

“Ich appelliere an Präsident Lukaschenko, den Weg des Gesprächs zu gehen. Nicht auf Gewalt zu setzen, sondern auf Dialog”, sagte Steinmeier am Montag in Berlin. Das Militär solle “sich nicht durch Gewalt gegen das eigene Volk versündigen”.

Seit Tagen gibt es in Belarus Massenproteste gegen die Staatsführung um den Langzeit-Machthaber Lukaschenko. Sicherheitskräfte gingen mit brutaler Gewalt gegen Demonstranten vor. Bei einem Protestmarsch hatten am Sonntag Hunderttausende Menschen den Rücktritt Lukaschenkos und die Freilassung der politischen Gefangenen gefordert.

Die Nachrichten und Bilder aus Belarus seien “dramatisch und bewegend zugleich”, sagte Steinmeier vor Beginn einer Konferenz zur Zukunft der Digitalisierung im Schloss Bellevue.

Er bewundere den Mut der Demonstrierenden am Wochenende nach der Gewalt der vergangenen Tage. “Die Menschen dieses leidgeprüften, aber stolzen Landes verdienen unsere Solidarität und Unterstützung”, betonte Steinmeier.