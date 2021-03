Luftschüsse an der EU-Außengrenze - Innenkommissarin Johansson besorgt

Anzeige

Anzeige

Brüssel. Die EU-Innenkommissarin Ylva Johansson hat sich besorgt über einen Anstieg der Zwischenfälle mit Schusswaffen auf der türkischen Seite der EU-Grenze mit Griechenland geäußert.

Zuletzt hatte es Berichte über mindestens drei Fälle gegeben, in denen uniformiertes Personal auf der türkischen Seite der Grenze Schüsse in die Luft abgegeben haben soll.

Anzeige

Sie sei immer besorgt, wenn Schüsse nahe der EU-Außengrenzen fielen, sagte Johansson, auch wenn es den Anschein habe, dass keine Schüsse auf Personen abgegeben worden seien. Details zu den Zwischenfällen wurden nicht publik gemacht.

Der Direktor der europäischen Grenzschutzagentur Frontex, Fabrice Leggeri, wies EU-Grenzbeamte an, die in der Region am Fluss Evros patrouillieren, bei der Arbeit kugelsichere Jacken zu tragen.

Bei einem zweitägigen EU-Gipfel sollen ab dem 25. März die angespannten Beziehungen der EU mit der Türkei erörtert werden.