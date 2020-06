Lufthansa: Einigung um Rettungspaket - Scholz und Altmaier erleichtert

Lufthansa-Aktionäre stimmen für Rettungspaket

Auf einer außerordentlichen Hauptversammlung haben sich die Aktionäre der Lufthansa für einen Einstieg des Bundes in das Unternehmen entschieden. Damit kann die Lufthansa das Rettungspaket in Höhe von rund neun Milliarden Euro in Anspruch nehmen.