Luftbrücke Kabul: Grünen-Politiker Marquardt legt im Streit mit dem Auswärtigen Amt nach

Hannover. Der Grünen-Politiker Erik Marquardt hat im Streit zwischen der zivilen Initiative Luftbrücke Kabul und der Bundesregierung nachgelegt und die Darstellung des Auswärtigen Amtes zurückgewiesen. Die zivile Initiative „Luftbrücke Kabul” hatte einen privaten Charterflieger organisiert, um gefährdete Menschen aus Afghanistan zu retten. Es ist von 189 außer Landes gebrachten Menschen die Rede. Dem an der Initiative beteiligten Marquardt zufolge hat die Bundesregierung die Aktion jedoch eher behindert als befördert. Diese Darstellung hatte ein Sprecher des Außenamts bei einer Pressekonferenz in Berlin am Montag zurückgewiesen. „Das Gegenteil ist der Fall: Wir haben die Initiative von Anfang an aktiv unterstützt”, betonte er.

„Falschbehauptungen und Widersprüche”

Darauf reagierte der Europaabgeordnete Marquardt nun bei Instagram. In einem 56-minütigen Video erläutert er Details zu dem Kommunikationsdebakel zwischen privater Initiative und Bundesregierung. Er nennt das einen „Skandal”. Das Auswärtige Amt „verstrickt sich in Falschbehauptungen und Widersprüchen”, so der Grünen-Politiker.

Marquardt widerspricht der Aussage, dass das Auswärtige Amt jede Unterstützung geleistet habe, um die die Organisatoren der zivilen Luftbrücke gebeten hätten. So habe es vor Ort anders als erbeten keinen festen Ansprechpartner gegeben. Dies beklagte der Grünen-Politiker auch im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Ein weiterer Vorwurf aus dem Instagram-Video: Das zunächst zugesagte Nato Callsign für den notwendigen Tankstopp in Tadschikistan sei in Vergessenheit geraten.

Marquardts Instagram-Anklage gegen das Auswärtige Amt gipfelt in dem Satz: „Es geht offenbar nicht um Menschenleben, sondern darum, dass man öffentlich gut dasteht.”

Es gibt dort einige tolle Leute, die sich aufgeopfert haben.” Erik Marquardt Die Grünen

Der Grünen-Politiker betonte, es gehe ihm nicht um Parteipolitik. Auch wolle er keine pauschale Kritik am Auswärtigen Amt üben. „Es gibt dort auch einige tolle Leute, die sich aufgeopfert haben.” Die Unterstützung durch Außenminister Heiko Maas (SPD) begrüßte er. Dieser hatte laut Auswärtigem Amt unter anderem eine SMS an seinen ägyptischen Amtskollegen geschickt, damit das von der Initiative „Luftbrücke Kabul” gecharterte Flugzeug eine Startgenehmigung aus Ägypten erhalte.

Marquardt kritisiert Krisenkommunikation

Die Krisenkommunikation jedoch kritisierte Marquardt scharf. Man müsse nicht extra hervorheben - wie in der Stellungnahme des Auswärtigen Amtes geschehen -, dass man noch um 1.30 Uhr Gespräche geführt habe. In einer befristeten Evakuierungsmission, in der es um Menschenleben ginge, sei das ja wohl selbstverständlich, so Marquardt.

Das Auswärtige Amt widersprach gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) erneut der Darstellung Marquardts. „Diese Aussagen treffen nicht zu. Das Auswärtige Amt hat die Aktion in keiner Weise behindert, sondern im Rahmen seiner Kapazitäten tatkräftig unterstützt. Herr Marquardt bestätigt in seinem Video ja auch das große Engagement der Kolleginnen und Kollegen am Flughafen und den persönlichen Einsatz von Außenminister Maas”, hieß es von einem Sprecher.

Die Einholung einer “Diplo Clearance” für Tadschikistan durch das Auswärtige Amt sei der Kabul Luftbrücke nie zugesagt worden. Dies wäre laut Sprecher in der Kürze der Zeit auch nicht zu leisten gewesen. “Letztlich wurde diese ja auch nicht benötigt.”

Ein Ansprechpartner des Auswärtigen Amtes am Flughafen sei der Luftbrücke Kabul zudem vorab mitgeteilt worden, mit einer eigens dafür priorisierten Telefonnummer. “Vereinbart war, dass dieser am Tor bei der Beschleunigung des Zugangs zum Flughafen unterstützen sollte, nicht bei der Bodenabfertigung des Fluges”, hieß es weiter.

Was mit den Spendengeldern geschieht

Marquardt hatte zuvor in den Sozialen Medien um Spenden für die Aktion geworben. Das verbleibende Geld soll für die humanitäre Hilfe in Afghanistan eingesetzt werden, falls ein weiterer Rettungsflug nicht möglich sei, wie er nun sagte. Die Details sollen zu gegebener Zeit bekanntgegeben werden.

