Initiative „Luftbrücke Kabul“: Aktivisten von Fridays for Future sitzen in Afghanistan fest

Berlin. Die Initiative „Luftbrücke Kabul” hat ihre Kritik am Vorgehen der Bundesregierung während des Evakuierungseinsatzes in Kabul erneuert. Der „Sea-Watch”-Aktivist und Mitorganisator der Luftbrücke Kabul, Ruben Neugebauer, sprach bei einer Open-Air-Pressekonferenz vor dem Innenministerium in Berlin von einem „Multiorganversagen” verschiedener Ministerien.

„Es hat der politische Wille gefehlt, die Menschen da raus zu holen”, sagte er im Blick auf die schleppende deutsche Evakuierungsmission.

Es konnten nur 18 Ortskräfte in Sicherheit gebracht werden

Die aus Aktivisten, Nichtregierungsorganisationen und Flüchtlingsinitiativen bestehende Rettungsmission hatte eine privat organisierte und mit Spenden finanzierte Chartermaschine nach Kabul geschickt. Am Ende seien nur 18 gefährdete afghanische Ortskräfte in Sicherheit gebracht worden – „dabei hätten es hunderte mehr sein können”, so die Initiatoren. Vor allem britische und amerikanische Truppen hätten die Aktion vor Ort unterstützt. 189 weitere Menschen, die die Luftbrücke eigentlich ausfliegen wollte, sind mit Hilfe der Initiatoren dann mit einer Militärmaschine der USA außer Landes gebracht worden.

Aktivisten fordern eine unbürokratische Hilfe für Schutzbedürftige in Afghanistan

Neugebauer erzählte, dass er lange vor dem Beginn der deutschen Rettungsmission Geld nach Afghanistan überwiesen habe, um Schutzbedürftigen die Möglichkeit zu geben, sich mit Linienflügen außer Landes zu retten. Die Bundesregierung habe indes wertvolle Zeit vertan und sich bei der Rettung auf eine kleine Personengruppe konzentriert. Er forderte eine unbürokratische Hilfe für die in Afghanistan verbleibenden Schutzbedürftigen, sichere Fluchtwege auch über Land und Aufenthaltsgenehmigungen in Deutschland. In der Kommunikation mit dem Auswärtigen Amt sei es immer nur um Listen gegangen. Der Abgleich habe viel Zeit gekostet. Diese aber sei kostbar, wenn es um Menschenleben ginge.

Spendenfinanzierter Rettungsflug kostete 350.000 Euro

Der Rettungsflug hat Neugebauer zufolge inklusive Versicherung 350.000 Euro gekostet. Bei der vorherigen Spendenaktion sei ein Betrag im „unteren siebenstelligen Bereich” erzielt worden. Der Rest soll nun im Dialog mit Organisationen in Afghanistan verwendet werden, zum Beispiel um Menschen zu helfen, die sich verstecken und somit nicht arbeiten können.

Viele Aktivistinnen und Aktivisten von Fridays for Future sollen in Afghanistan festsitzen

Als Gäste hatten die Initiatoren der Luftbrücke Kabul Aktivisten der Klimaschutzbewegung Fridays for Future eingeladen. Diese sprachen von vielen in Afghanistan festsetzenden Aktivistinnen und Aktivisten von Fridays for Future, die aufgrund ihrer politischen Aktivität gefährdet seien. Die Teilnehmer der Pressekonferenz in Berlin appellierten an die Bundesregierung, die Kollegen zu retten.

Eine afghanische Fridays for Future-Aktivistin aus Kabul wurde zitiert mit den Worten: „Meine Lieblingsorte gibt es nicht mehr. Ich habe das Gefühl, im Stich gelassen zu werden. Wir werden völlig vergessen. Kein Land ist sich zu schade, sich mit Aktivistinnen schmücken, wenn es bequem ist. Aber jetzt hat man uns zurückgelassen.”

Zuvor hatte der Grünen-Politiker, der an der Luftbrücke Kabul beteiligt war, die Bundesregierung scharf attackiert. Das Auswärtige Amt wies die Anschuldigungen zurück.