Lübeck: Polizei ermittelt nach Suizid-Androhung auf Telegram

Lübeck. Die Polizei in Lübeck ermittelt, weil in geschlossenen Telegram-Gruppen in Schleswig-Holstein zum Teil Straftaten angekündigt werden. In einem Fall soll so eine Frau in einem Chat-Ausschnitt einen erweiterten Suizid angekündigt haben, sollte es zu einer allgemeinen Impfpflicht kommen. Ein dazu kursierender Screenshot wird derzeit Berichten zufolge von der Polizei bewertet.

Wie die Zeitung „Lübecker Nachrichten“ weiter berichtet, haben sich in diversen Gruppen zum Thema Corona bereits mehrere Tausend Nutzer zusammengefunden. Diese gäben sich gegenseitig Tipps, wie man die Corona-Regeln umgehen könne, verbreiten Verschwörungstherorien und verabreden sich zu nicht genehmigten Demonstrationen.

Polizei will Echtheit prüfen

Zur Drohung der Frau auf Telegram sagt die Polizei: „Die Feststellung der Echtheit der Nachricht sowie die Erfassung und Feststellung der Hintergründe der Absenderin ist derzeit Gegenstand der laufenden Überprüfungen.“ Das teilte der Lübecker Polizeisprecher Ulli Fritz Gerlach mit.

Die Polizei im Norden beobachtet derweil den öffentlich zugänglichen Bereich der Sozialen Medien derweil nur bedingt. „Dieses erfolgt im Rahmen der Gefahrenabwehr anlassabhängig. Aufgrund der fehlenden Abgrenzung von sozialen Medien und des quantitativen Umfangs ist eine vollständige Sichtung nicht möglich“, so die Sprecherin des Landeskriminalamtes in Schleswig-Holstein, Carola Jeschke.

Die Polizei sei auf Hinweisen aus der Bevölkerung angewiesen. „Nach derzeitigem Informationsstand liegen dem LKA aus den Phänomenbereichen der politisch motivierten Kriminalität aktuell aber keine Erkenntnisse zu konkreten Gewaltaufrufen in lokalen/regionalen Telegram-Gruppen vor, die eine geplant lageverschärfende Militanz befürchten lassen“, sagt Jeschke.