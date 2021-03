MV-Regierung kauft Systemlizenz für flächendeckenden Einsatz der Luca-App

Anzeige

Schwerin. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und Digitalisierungsminister Christian Pegel (beide SPD) haben für den flächendeckenden Einsatz der Luca-App zur Nachverfolgung von Kontakten in der Corona-Pandemie geworben.

Video Luca App: Digitales Service-Tool sagt Zettelwirtschaft den Kampf an 3:02 min Anders als bei der Corona App loggt man sich über QR-Codes an den verschiedenen Aufenthaltsorten ein. Der Datenschutz sei gewährleistet, so die Entwickler. © Reuters

Die Kundendaten würden beim Einchecken per QR-Code am Eingang dem Gesundheitsamt übermittelt. Die Behörde melde sich dann per SMS, sollte gleichzeitigen ein mit dem Coronavirus infizierter Mensch im Laden sein, erklärte Pegel.

Alle acht Gesundheitsämter in Mecklenburg-Vorpommern nutzten die Sormas-Software zur Kontaktnachverfolgung, die mit der Luca-App gekoppelt werde. Als erstes Bundesland habe Mecklenburg-Vorpommern dazu die Lizenz für das Luca-System gekauft. Die Kosten beliefen sich auf 440.000 Euro. Den Geschäften, Kunden und Kommunen entstünden keine Kosten.

Pegel versicherte, der Datenschutz sei gewährleistet. Die Daten der Kunden würden nach 30 Tagen gelöscht. Schwesig sagte, sie hoffe auf eine breite Nutzung der App. In und um Rostock nutzen nach Angaben der Stadt bereits rund 800 Einrichtungen Luca.