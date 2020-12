Lübcke-Prozess: „Und wenn der nur Scheiße labert?”

Anzeige

Anzeige

Frankfurt/Main. Die Vernehmung ist fast vorüber, da fragt die Witwe noch einmal nach. Es ist das Letzte, was sie vom mutmaßlichen Mörder ihres Mannes noch wissen will – und vielleicht ist es auch das Wichtigste.

„Ist es wirklich wahr, dass mein Mann in den letzten Sekunden seines Lebens in das Gesicht von Markus H. geschaut hat?“, fragt also Irmgard Braun-Lübcke, die Witwe des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, Stephan Ernst, der im Gerichtssaal vielleicht sieben Meter von ihr entfernt sitzt, ihr gegenüber.

„Ja“, antwortet der.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

„Wirklich?“, fragt sie noch einmal nach und sieht ihn dabei mit festem Blick an.

„Ja“, sagt der wieder, als könne es gar nicht anders gewesen sein, als er gerade alles geschildert hat. Nur gibt es genau daran seit diesem Donnerstag wieder neue Zweifel.

Seit 35 Prozesstagen versucht das Oberlandesgericht Frankfurt, die Wahrheit über die Tötung Walter Lübckes herauszufinden, den ersten rechtsterroristisch motivierten Mord in der Geschichte der Bundesrepublik. Es schien dabei auch weit gekommen zu sein, noch im Dezember sollte das Urteil fallen. An diesem Tag aber redet Stephan Ernst noch einmal. Ausführlich. Doch was er auf Bitten der Familie Lübcke schildert, das schafft für das Gericht vor allem neue Unklarheit. „Wir haben Anlass, noch mal zum gesamten Geschehen Fragen zu stellen“, sagt Richter Thomas Sagebiel am Ende. „Wir müssen noch mal tief in das Nähkästchen greifen.“

„Es sollte ja alles ganz schnell gehen“

Anzeige

Dabei gibt es keinen Zweifel daran, dass es Stephan Ernst war, der Walter Lübcke in der Nacht auf den 2. Juni 2019 erschossen hat, ganz so, wie er es an diesem Tag erneut schildert. Demnach ist er mit Markus H., den die Bundesanwaltshaft wegen Beihilfe zum Mord angeklagt hat, nach Wolfhagen-Istha gefahren. Beide sind zur Terrasse gegangen, auf der Lübcke an seinem Tabletcomputer gerade ein Urlaubsziel suchte. Er, Stephan E., habe Lübcke dann erschossen.

Ob ihr Mann und Vater keine Möglichkeit mehr gehabt habe, aufzustehen und zu fliehen, hatten die Lübckes von Ernst zum Beispiel wissen wollen. Nein, sagt Ernst jetzt. „So wie er da saß, hatte er keine Möglichkeit wegzugehen. Es sollte ja alles ganz schnell gehen.“

Anzeige

Es gibt in diesem Moment einen sehr eigenartigen Gegensatz im Saal 165c. Es ist Stephan Ernst, der mutmaßliche Mörder, der bei seinen Schilderungen schnieft, weint, sich immer wieder unterbricht, mit einem Taschentuch die Augen trocknet. Ernst hat im Gericht schon häufiger geweint, aber bisher vor allem, wenn es um die Schilderung seiner Kindheit ging. Und auf der anderen Seite sind da die die Witwe und ihre beiden Söhne, die Ernst zunehmend distanziert anschauen, als mehrten dessen demonstrative Gefühle nur ihre Zweifel. Was kann man Stephan Ernst glauben?

Die offenen Fragen beziehen sich auf die Rolle des Mitangeklagten Markus H., der im Prozess schweigt. Stephan Ernst hatte dem Gericht schon verschiedene Geständnisversionen präsentiert: In der ersten war er allein am Tatort, in der zweiten war er mit H. zusammen da und H. habe geschossen. Aktuelle Version: Er, Ernst, habe geschossen, aber sie waren gemeinsam am Tatort.

Die vielen Volten des Stephan Ernst

Anzeige

Das Gericht hat nach all den Volten an H.s Mittäterschaft Zweifel – und hat ihn deshalb Anfang Oktober aus der Untersuchungshaft entlassen. Das wiederum halten die Familie Lübcke und ihr Anwalt Holger Matt als Nebenkläger für einen schweren Fehler – und haben deshalb das Gericht zu dem äußerst ungewöhnlichen Schritt gedrängt, die Handakten von Stephan Ernsts früherem Anwalt Frank Hannig auszugsweise zu beschlagnahmen. Doch auch dem kamen offenbar bereits Zweifel an Ernsts schwankenden Aussagen. Mann müsse mit der Möglichkeit rechnen, dass „der nur Scheiße labert“, steht dort in einer Randnotiz, die im Gericht mit verlesen wurde.

Richter Sagebiel bescheinigte Stephan Ernst gestern „ein situativ angepasstes Einlassungsverhalten“. Heißt: Ernst gibt zu, was ihm schon nachgewiesen ist – oder was ihm jetzt gerade nützen würde. Aber hat er zum Beispiel die Tatwaffe die ganze Zeit nur in seinem Besitz gehabt, wie er bislang sagte? Oder hat er sie immer wieder auch zu Markus H. gebracht, wie er jetzt sagt?

Die Gericht will nun vieles neu klären. Was war Markus H.? Vordenker für Stephan Ernst? Planer? Oder doch Mittäter? Über H. wurden an diesem Donnerstag auch neue Eindrücke bekannt. Ein Haftrichter am Bundesgerichtshof erinnert sich, wie H., seit Jahren tief in der rechtsextremen Szene Kassels verwurzelt, auf den Haftbefehl gegen ihn reagierte. „Was, nur wegen Beihilfe zu Mord?“, habe der gefragt. „Und nicht wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung?“

Die Familie Lübcke jedenfalls hatte sich von dem Tag endgültige Klarheit erhofft. Sie hat sie leider nicht bekommen.