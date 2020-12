Lübcke-Prozess: Mitangeklagter weist Waffen-Vorwurf zurück

Anzeige

Frankfurt/Main. Im Prozess um den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke hat der Mitangeklagte Markus H. den Vorwurf des Verstoßes gegen das Waffenrecht zurückgewiesen.

Dabei geht es um eine Deko-Waffe aus seinem Besitz, die nicht ausreichend schussunfähig gemacht worden ist. H. sagte am Donnerstag vor dem Frankfurter Oberlandesgericht, er habe die Maschinenpistole auf einer Börse gekauft und sei davon ausgegangen, dass sie als Sammlerstück ordnungsgemäß abgeändert worden sei. Der Verkäufer habe gesagt, dass er eine entsprechende Bescheinigung per Mail beantragen könne, dies habe er aber nicht gemacht.

Markus H. wird in dem Mordfall Beihilfe vorgeworfen. Sein Verteidiger hatte am Vormittag eine Einlassung angekündigt und damit Hoffnungen auf eine umfassende Aussage geweckt. Denn H. schwieg bisher in dem Prozess zu den Tatvorwürfen. Der Hauptangeklagte Stephan Ernst hat gestanden, den CDU-Politiker Lübcke im Juni 2019 auf der Terrasse von dessen Wohnhaus erschossen zu haben. Ernst gab zudem an, bei der Tat sei Markus H. anwesend gewesen.

Die Anklage geht von einem rechtsextremen Tatmotiv Ernsts aus. Dem 47 Jahre alten Deutschen wird zudem eine Messerattacke auf einen irakischen Flüchtling zur Last gelegt.