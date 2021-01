Lebenslang für Lübcke-Mörder Stephan Ernst – Markus H. von Beihilfe zum Mord freigesprochen

Anzeige

Frankfurt/Main. Das Frankfurter Oberlandesgericht hat im Fall um den ermordeten Regierungspräsidenten Walter Lübcke ein Urteil gesprochen. Haupttäter Stephan E. wurde wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Schuld wiege besonders schwer, deshalb bleibe die Entscheidung über die Sicherungsverwahrung einer zweiten Gerichtsverhandlung zu Ende der Haftzeit vorbehalten, sagte der Vorsitzende Richter Thomas Sagebiel bei der Urteilsverkündung am Donnerstag. Vom zweiten Vorwurf des versuchten Mordes an dem Asylbewerber Ahmed I. wurde Ernst freigesprochen. Ernst bleibt in Haft.

Ernst hatte die Tat wiederholt gestanden - jedoch in drei unterschiedlichen Versionen. Dabei belastete er zuletzt den Mitangeklagten Markus H., der mit am Tatort gewesen sei. H. selbst hatte sich nicht geäußert.

Markus H. wurde vom Vorwurf der Beihilfe zum Mord freigesprochen. Er wurde wegen illegalen Waffenbesitzes zu einem Jahr und sechs Monaten auf Bewährung verurteilt.

Bundesanwaltschaft forderte mehr als neun Jahre Haft für H.

Die Bundesanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer lebenslange Haft und anschließende Sicherungsverwahrung für Ernst und neun Jahre und acht Monate Haft für H. gefordert. Die Verteidiger von Ernst plädierten auf Totschlag, während die Anwälte von H. einen Freispruch für ihren Mandanten erreichen wollten.

Nebenkläger in dem 44 Tage dauernden Prozess war unter anderem die Familie Lübckes - seine Ehefrau und zwei Söhne. Die Tat gilt als erster rechtsextremistischer Mord an einem Politiker in der Bundesrepublik.

Der Prozess wurde von hohen Sicherheitsvorkehrungen begleitet. Die Corona-Pandemie sorgte zudem für besondere Umstände: Zuschauer und Medienvertreter mussten eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, wegen der Abstandspflicht können zudem zahlreiche Plätze nicht besetzt werden. Obwohl der Prozess im größten Saal des Gerichts verhandelt wird, gibt es nur maximal 19 Plätze auf der Pressetribüne und 18 Zuschauerplätze.