„Was um aller Welt ist los?“: Oppositionschef schimpft über Chaos in britischer Regierung

London. Nach dem überraschenden Rücktritt von Boris Johnsons Kommunikationsdirektor Lee Cain hat Oppositionschef Keir Starmer den aufgeflammten Streit in der britischen Regierung kritisiert.

„Ich denke, Millionen von Leuten wachen heute Morgen auf, kratzen sich am Kopf und fragen: Was um aller Welt ist los?“, sagte der Chef der Labour-Partei am Donnerstagmorgen dem Sender LBC. „Wir sind mitten in einer Pandemie, wir sorgen uns alle um unsere Gesundheit und unsere Familien – und dieser Haufen zankt sich hinter der Tür von Downing Street 10“.

Cain war enger Vertrauter von Premier Johnson

Kommunikationschef Lee Cain hatte am Mittwochabend ohne Angabe von Gründen mitgeteilt, er werde seinen Posten Ende des Jahres verlassen. Zuvor war er für eine Beförderung zum Stabschef im Gespräch gewesen, was allerdings für heftigen Gegenwind gesorgt hatte.

Cain galt als enger Weggefährte von Johnson. Nach dem überraschenden Rückzug entbrannte Medienberichten zufolge ein heftiger Streit in der Downing Street, in dem mehrere andere Berater ebenfalls mit Rücktritten gedroht haben sollen.