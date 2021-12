London: Belarussische Diplomaten wohl vor Botschaft angegriffen

Anzeige

Minsk/London. Die autoritär geführte Republik Belarus hat einen Angriff auf Mitglieder ihrer Vertretung in London beklagt. Mehrere Diplomaten seien am Sonntagabend vor dem Gebäude in der britischen Hauptstadt attackiert worden, teilte das belarussische Außenministerium am Montag mit.

Ein Diplomat erlitt belarussischen Angaben zufolge eine leichte Gehirnerschütterung. Minsk vermutete eine „radikale Gruppe von Emigranten“ hinter der Tat.

Scotland Yard ermittelt

Scotland Yard teilte mit, im Zusammenhang mit dem Vorfall sei ein Mann festgenommen worden. Sie habe am Sonntagabend einen Anruf mit dem Hinweis auf einen Tumult vor der belarussischen Botschaft erhalten, so die Londoner Polizei.

„Ein Mitarbeiter mit einer Gesichtsverletzung berichtete, er sei angegriffen worden“, hieß es in der Mitteilung weiter. Die Ermittlungen dauerten an.

Regime geht brutal gegen Opposition vor

Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hat auch im Westen viele Kritiker. Seinem Machtapparat wird vorgeworfenen, die Präsidentenwahlen im vergangenen Jahr zu seinen Gunsten gefälscht zu haben. Die EU und auch Großbritannien erkennen ihn deshalb nicht mehr als Präsidenten an.

Video Belarus: 18 Jahre Haft für Mann von Tichanowskaja 1:02 min Der belarussische Regierungsgegner und Blogger Sergej Tichanowski ist zu 18 Jahren Haft verurteilt worden. © AFP

In den Monaten nach der Abstimmung gingen Lukaschenkos Sicherheitskräfte immer wieder brutal gegen friedliche Demonstranten vor. Menschenrechtler und Oppositionelle, von denen viele mittlerweile in die EU geflohen sind, sprechen von Hunderten politischen Gefangenen in belarussischen Gefängnissen.