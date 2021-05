Mecklenburg-Vorpommern will ab 1. Juni Kulturbetrieb hochfahren

Anzeige

Schwerin. Viele noch geschlossene Kultureinrichtungen in Mecklenburg-Vorpommern können vom 1. Juni an schrittweise wieder Gäste empfangen. So können dann etwa wieder Museen öffnen, wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Dienstagabend in Schwerin sagte. Am 21. Juni sollen demnach etwa Kinos folgen.

Die Zahl der zugelassenen Zuschauerinnen und Zuschauer soll laut Kulturministerin Bettina Martin (SPD) schrittweise hochgefahren werden. Zunächst seien maximal 250 Menschen im Außen- und 100 im Innenbereich erlaubt. Auch hier wird jeweils ein negativer Corona-Test verlangt, der maximal 24 Stunden alt sein darf. Wer bereits zweimal geimpft ist, ist davon ausgenommen.

Bereits vor zwei Wochen hatte die Landesregierung über zahlreiche Lockerungsschritte beraten und etwa ein Datum für den Neustart in Handel, Gastronomie und Tourismus festgelegt. Ein Öffnungszeitpunkt für Museen, Theater oder Kinos war hingegen noch nicht abzusehen. Das hatten viele Kulturvertreter kritisiert.

Zudem dürfen Hotels und Pensionen nun doch früher als geplant schon im Mai öffnen. „Gesundheits- und Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) und ich schlagen gemeinsam vor, dass wir den ersten Schritt, also die Beherbergung von Gästen aus MV, bereits zum 28. Mai umsetzen“, das sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) der „Ostsee-Zeitung“. Eine Woche später sollen dann auch Touristinnen und Touristen aus anderen Bundesländern wieder Urlaub im Nordosten machen dürfen.

Wegen der deutlich gesunkenen Sieben-Tage-Inzidenz hatte die Landesregierung mehrere Gespräche über vorzeitige Lockerungen angekündigt. Am Samstag ging es dabei um den Sport, am Dienstag um die Kultur. An diesem Mittwoch wird über den Tourismus beraten.

Die landesweite Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen lag am Dienstag nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) bei 23,5 – vor einer Woche betrug dieser Wert noch 53.