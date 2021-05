Die Inzidenzen sinken – welche Öffnungsschritte planen die Bundesländer?

Anzeige

Berlin. Die Zahl der Neuinfektionen geht deutschlandweit zurück – gleichzeitig wird derzeit kontrovers über Erleichterungen für Geimpfte und Genesene diskutiert. Am Dienstag hat das Bundeskabinett mehr Freiheit für vollständig Geimpfte ab dem Wochenende beschlossen.

Bayern hatte zuvor als erstes Bundesland Lockerungen angekündigt: Das Land hebt Ausgangssperren für Geimpfte bereits in dieser Woche auf, sie bekommen weitere Freiheiten und Urlaub soll zu Beginn der Pfingstferien wieder erlaubt sein.

Öffnungen: Das planen die Länder

Noch haben nicht alle Bundesländer angekündigt, welche Öffnungsschritte sie wann planen. Trotzdem zeichnet sich bereits jetzt ab, dass die Schritte nicht zwangsläufig bundesweit einheitlich vollzogen werden.

Baden-Württemberg

Die Landesregierung in Baden-Württemberg macht Hoffnung auf geöffnete Biergärten oder Hotelbereiche in den Pfingstferien und in weniger belasteten Regionen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) könne sich vorstellen, dass dies an Pfingsten in Städten und Kreisen möglich sei, in denen Corona-Infektionszahlen an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen niedrig seien.

„Im Freien ist das Ansteckungsrisiko im Faktor 20 geringer. Wenn man das noch mal verbindet mit einer entsprechenden Teststrategie, mit der Vorlage des Impfausweises, wenn man voll geimpft ist, dann kann man da schon Schritte in diese Richtung machen“, sagte er am Dienstag in Stuttgart.

Wiesen Landkreise und Regionen an fünf Tagen eine Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 auf, könne es dort Möglichkeiten für die Außengastronomie, für Handel und die Hotellerie geben, sagte Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne).

Außerdem sollten weitere Modelle wie in Tübingen untersucht werden. „Wenn sich das dann 14 Tage bewährt und die Inzidenz sinkt, dann werden wir weitere Bereiche versuchen mit einzubauen und dann weiter zu öffnen“, sagte Lucha. Voraussetzung sei aber stets ein Rückgang der Inzidenz bei gleichzeitiger Öffnung.

Bayern

Bayern wird bereits von diesem Donnerstag an vollständig gegen Covid-19 geimpfte Menschen mit negativ Getesteten gleichstellen und ihnen weitere Lockerungen zuerkennen. Unter anderem sollen Menschen mit vollständiger Corona-Impfung – also in der Regel zwei verabreichten Impfdosen – von der Testpflicht und von den Ausgangsbeschränkungen befreit werden. Bei der Zahl der maximal erlaubten Kontakten werden sie nicht mitgezählt.

Urlaub in Bayern soll zu Beginn der Pfingstferien am 21. Mai in Regionen mit niedrigen Corona-Infektionszahlen wieder möglich sein. In Kreisen und kreisfreien Städten mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100 sollen Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze wieder öffnen dürfen, wie Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach der Kabinettssitzung am Dienstag in München ankündigte.

Ab 10. Mai leitet Bayern reihenweise weitere Lockerungen ein. In Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 dürfen dann die Außengastronomie – und zwar bis 22 Uhr –, Theater, Konzert- und Opernhäuser sowie Kinos öffnen.

Grundschulen dürfen ab nächsten Montag bis zu einer Sieben-Tage-Inzidenz von 165 Wechselunterricht in allen Klassen anbieten. An weiterführenden Schulen bleibt es dagegen zunächst beim bisherigen Grenzwert von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen.

Erst nach den Pfingstferien – ab dem 7. Juni – soll auch dort der Grenzwert 165 gelten, wie in der Bundesnotbremse vorgesehen.

Mecklenburg-Vorpommern

Mecklenburg-Vorpommern erlaubt vollständig geimpften Tagesausflüglern und Zweitwohnungsbesitzern aus anderen Bundesländern wieder die Einreise.

Touristische Übernachtungen etwa in Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen oder auf Campingplätzen bleiben aber weiterhin untersagt, wie Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) am Dienstag nach einer Sitzung des Schweriner Kabinetts sagte.

Niedersachsen

Das Land Niedersachsen plant in den kommenden Wochen Öffnungen in verschiedenen Bereichen, um den bisherigen Corona-Lockdown schrittweise zurückzufahren. Konkret nehme das Land nun die Kommunen in den Blick, deren Inzidenzzahlen stabil über mehrere Tage unter 100 liegen, kündigte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Dienstag in Hannover an.

„Das sind aktuell rund zwei Drittel aller Kommunen in Niedersachsen.“ Für sogenannte Hochinzidenzkommunen werde weiterhin die sogenannte Bundesnotbremse gelten. Grundsätzlich umfasse die Strategie des Landes vier Ansätze. So sollen abschließend geimpfte Menschen möglichst denjenigen mit aktuell negativem Corona-Test gleichgestellt werden.

Daneben werde weiter auf Tests in möglichst vielen Bereichen zurückgegriffen, um Corona-Erkrankungen frühzeitig zu erkennen und einzudämmen. Auch solle es weitere Lockerungen für Kinder und Jugendliche geben.

Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) kündigte an, mit der ab Montag (10. Mai) neu gültigen Corona-Verordnung des Landes werde wieder mehr Kinderbetreuung und Präsenzunterricht stattfinden. Die Bereiche Kita und Schule würden bis zu einer Sieben-Tage-Inzidenz von 165 offen gehalten.

Die Kitas in entsprechenden Regionen wechselten dann in den eingeschränkten Regelbetrieb mit Hygienevorschriften und festen Raumaufteilungen. Kindertagespfleger könnten einen Regelbetrieb unter Beachtung von Hygienevorschriften anbieten. Für betroffene Schulen gelte wieder Präsenzunterricht im Wechselmodell – des sogenannte Szenario B.

Auch im Bereich Einzelhandel, Gastronomie, Touristik, Kulturveranstaltungen und Sport solle es Lockerungen und Öffnungen geben. Dabei gehe es etwa um Maskenpflicht, Abstandsregeln, Mengenbegrenzungen und grundlegende Hygienekonzepte.

Sachsen

Sachsen stellt vollständig gegen Corona geimpfte Menschen sowie Genesene ab dem 10. Mai in vielen Punkten mit negativ Getesteten gleich. Das sagte Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) am Dienstag in Dresden nach einer Sitzung des Kabinetts.

Zudem sind die Öffnung der Außengastronomie und Lockerungen für die Tourismusbranche unter Auflagen geplant, wenn die 7-Tage-Inzidenz in einer Region fünf Tage lang unter 100 liegt. Auf Campingplätzen und in Ferienwohnungen sei dann wieder Urlaub möglich, ab einer Inzidenz unter 50 auch in Pensionen und Hotels.

Für Geimpfte und Genesene soll in vielen Situationen die Testpflicht entfallen.

Thüringen

Bei stabilen Inzidenzwerten unter 100 sollen künftig in Thüringen Besuche im Biergarten und bestimmte Formen des Tourismus wieder möglich sein. Eine entsprechende Verordnung soll am Donnerstag in Kraft treten, wie Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) nach einer Kabinettssitzung am Dienstag ankündigte. Sie sehe automatische Öffnungsschritte unter anderem im Bereich der Außengastronomie, Camping, der Buchung von Ferienhäusern und der körpernahen Dienstleistungen vor. „Zusätzlich können die Gebietskörperschaften weitere Regelungen treffen entsprechend des Stufenplanes“, sagte Werner.

Ein erster Entwurf für die Verordnung sah zuletzt vor, dass Campingplätze und Ferienhäuser gebucht werden dürfen, wenn die Inzidenz stabil unter 100 liegt, es ein Infektionsschutzkonzept gibt und die Kontaktnachverfolgung sichergestellt ist. Alle anderen touristischen Übernachtungen sollen aber vorerst verboten bleiben.

In Thüringen erreichte am Dienstag kein Landkreis und keine kreisfreie Stadt eine Inzidenz von unter 100. Landesweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 217 – und damit in Deutschland am höchsten.