Lockern, aber richtig: Schule auf, Maske aber auch!

Ein Mund- und Nasentschutz liegt im Unterricht in einem Geographie-Seminar in der Jahrgangsstufe elf am staatlichen Gymnasium Trudering auf Unterrichtsunterlagen, während im Hintergrund die Schülerinnen und Schüler mit Mund- und Nasenschutz zu sehen sind. F. © Quelle: Matthias Balk/dpa