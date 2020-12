Corona-Beschlüsse zu Schulen und Kitas: Welche Regeln gelten wo?

Anzeige

Berlin. Neun Monate nach dem ersten Corona-Lockdown an Kitas und Schulen sollen die meisten Einrichtungen nun erneut überall in Deutschland geschlossen oder nur noch eingeschränkt betrieben werden. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder vereinbarten bei einer Corona-Krisenschalte am Sonntag, dass Schüler und Kita-Kinder spätestens ab Mittwoch für zunächst dreieinhalb Wochen zu Hause bleiben sollen.

Konkret heißt es dazu in einem gemeinsamen Beschlusspapier, dass Kinder zwischen dem 16. Dezember und dem 10. Januar „wann immer möglich” zu Hause betreut werden sollten. Schulen sollen dafür entweder „grundsätzlich geschlossen” werden, oder die Präsenzpflicht werde ausgesetzt, das bedeutet Unterricht zu Hause.

Notbetreuung und bezahlter Urlaub

In Kindertagesstätten werde analog verfahren, heißt es weiter. Wie im Frühjahr soll es aber eine Notbetreuung geben, und an den Schulen sollen Ausnahmen für Abschlussklassen möglich sein. Auch von Extra-Urlaub ist die Rede: „Für Eltern werden zusätzliche Möglichkeiten geschaffen, für die Betreuung der Kinder im genannten Zeitraum bezahlten Urlaub zu nehmen.”

Der Zeitraum der Vereinbarung überschneidet sich größtenteils mit den Weihnachtsferien. Spätestens Ende dieser Woche wäre mit Schule oder Präsenzunterricht sowieso fast überall in Deutschland vorerst Schluss. In den meisten Ländern beginnen dann die Ferien, in anderen war die Präsenzpflicht für die letzten Tage bis Weihnachten aufgehoben oder generell auf „Homeschooling” umgestellt worden.

Einige Länder hatten auch bereits weitergehende Maßnahmen verkündet und die Präsenzpflicht an Schulen für alle oder für bestimmte Klassen schon ab diesem Montag ausgesetzt. Wie die Bundesländer im Einzelnen den Beschluss umsetzen, lesen Sie hier im Überblick.

Baden-Württemberg

Schulen: Nach dem bundesweiten Beschluss für einen harten Corona-Lockdown werden in Baden-Württemberg von Mittwoch an die Schulen und Kitas geschlossen. Nur für Abschlussklassen soll es bis zum regulären Ferienbeginn am 23. Dezember Fernunterricht geben. Außerdem ist eine Notbetreuung von Kindern geplant. Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1 bis 7 können betreut werden, wenn deren Eltern zwingend darauf angewiesen sind. Diese Regelung gilt im Zeitraum vom 16. bis 22. Dezember.

Kitas: Für Kita-Kinder wird an den regulären Öffnungstagen ebenfalls eine Notbetreuung angeboten. Die Obhut übernehmen die jeweiligen Lehrkräfte beziehungsweise Betreuungskräfte. Anspruch auf Notbetreuung hätten Kinder, bei denen beide Erziehungsberechtigte beziehungsweise Alleinerziehende von ihrem Arbeitgeber als unabkömmlich gelten. “Bitte verzichten Sie aber auf die Notbetreuung, wo immer das für Sie möglich ist”, bat Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Die Grünen).

Bayern

Schulen: In Bayern werden ebenfalls von Mittwoch an sämtliche Schulen geschlossen – es soll dann nur noch Distanzunterricht und Notbetreuungs-Angebote geben. Das gilt nach den Worten von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) für sämtliche Jahrgangsstufen. Nach Möglichkeit auch für die Grundschüler. Die Notbetreuung ist für all diejenigen vorgesehen, für deren Eltern es notwendig ist. Die Weihnachtsferien beginnen dann regulär am 21. Dezember.

Kitas: Auch die Kitas werden ab Mittwoch geschlossen. Die Notbetreuung gilt wie für Schüler auch für Kinder, bei denen Eltern keine andere Option haben. Das betreffe nicht nur Eltern, die in sogenannten systemrelevanten Berufen arbeiten. „Wir können ja die Eltern nicht völlig alleine lassen”, sagte Söder. Man setze aber ganz grundsätzlich auch auf Kulanz von Arbeitgebern. Zudem sollen Eltern zusätzlichen bezahlten Urlaub nehmen können.

Berlin

Schulen: Die Schulen in Berlin werden ab Mittwoch geschlossen. Es sollen jedoch laut „Tagesspiegel” eine Notbetreuung in Grundschulen sowie Distanzlernen angeboten werden. Zudem sollen Klassenarbeiten vor Weihnachten, die bereits angesetzt sind, der Zeitung zufolge noch geschrieben werden können. Lehrkräfte können demnach selbst darüber entscheiden. Prüfungen sollen stattfinden.

Kitas: In Kitas gilt ab Mittwoch eine Notbetreuung. Der Senat appelliert jedoch laut Tagesspiegel daran, die Kinder möglichst zu Hause zu behalten.

Brandenburg

Schulen: Für die meisten Schülerinnen und Schüler in Brandenburg ist die Anwesenheitspflicht in den Schulen seit diesem Montag zum Schutz vor dem Coronavirus ausgesetzt. Sie sollen – wenn möglich – zuhause lernen, um Kontakte zu vermeiden. Das hatte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Sonntag angekündigt. Ausgenommen davon sind Abschlussklassen und Förderschulen. Wer allerdings keine Betreuungsmöglichkeit für sein Kind hat, soll es in die Schule bringen können. Vorschul-Kitas sollen in Brandenburg offen bleiben, die Eltern sollen ihre Kinder jedoch möglichst zuhause betreuen.

Ab 4. Januar soll es nur noch Unterricht zuhause für alle Schulen geben – dann ist Distanzunterricht Pflicht. Eine Notbetreuung für Grundschüler wird organisiert. Abschlussklassen und Förderschulen sollen weiterhin in Präsenz unterrichtet werden.

Kitas: Auch für Kitas gilt bereits ab diesem Montag: Wer kann, soll sein Kind selbst betreuen. Ist das nicht möglich, können Kinder weiter in die Kitas gebracht werden.

Bremen

Schule: In Bremen ist die Schulpflicht vom 16. Dezember bis zum 10. Januar ausgesetzt. Schulkinder sollen möglichst zu Hause betreut werden und von dort aus am Distanzunterricht teilnehmen. Die in dem Zeitraum geplanten Klausuren, die eine Abschluss- und Versetzungsrelevanz haben, sollen laut der Webseite des Bremer Senats noch geschrieben werden, hieß es vor dem Beschluss von Bund und Ländern am Sonntag.

Kitas: Laut „Weser-Kurier” gelten in Bremen die Beschlüsse vom Corona-Gipfel. Kita-Kinder sollen demnach „wann immer möglich” zu Hause betreut werden.

Hamburg

Schule: Ab Mittwoch wird die Anwesenheitspflicht ausgesetzt. Die Schulen und Kitas in Hamburg blieben aber bis zu den Weihnachtsferien geöffnet, sagte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). So könnten Eltern entscheiden, ob sie ihre Kinder zur Schule schickten oder nicht. Die Ferien beginnen regulär am Freitag. Am Montag und Dienstag gibt es noch normalen Unterricht. Die Aufhebung der Präsenzpflicht betreffe also nur drei Tage vor den Ferien und vier Schultage danach. In Abschlussklassen und an Beruflichen Schulen können Prüfungen nur verschoben werden, wenn die Schüler damit einverstanden sind.

Kitas: Es wird eine Betreuung sichergestellt. Viele Eltern würden als Berufstätige in systemrelevanten Bereichen wie dem Gesundheitswesen dringend gebraucht und seien auf die Betreuung ihrer Kinder angewiesen, erklärte der Bürgermeister. Die Spielplätze bleiben geöffnet. Die Schließung im Frühjahr habe auf einem wissenschaftlichen Irrtum beruht, sagte Tschentscher. Inzwischen sei klar, das gerade jüngere Kinder nicht infektionsgefährdet seien und nicht zum Infektionsgeschehen beitrügen.

Hessen

Schule: Die Präsenzpflicht von Kindern und Jugendlichen in der Schule wird ab Mittwoch bis zum Ende der Woche aufgehoben. Am Freitag beginnen in Hessen ohnehin die Weihnachtsferien. Das Landeskabinett tagt am Montag noch und will ab 16 Uhr über die genaue Umsetzung der Corona-Regeln informieren.

Kitas: Kindergartenkinder sollen nur noch dann in den Einrichtungen betreut werden, wenn etwa die Eltern arbeiten gehen müssen und sie nicht zu Hause behalten können.

Mecklenburg-Vorpommern

Schule: Schüler bis zur 6. Klasse können in Mecklenburg-Vorpommern grundsätzlich weiterhin in die Schule kommen. Die Präsenzpflicht wird von Mittwoch an aufgehoben. Dann sollen Schüler in der Schule Aufgaben erhalten, die auch ihre Klassenkameraden zu Hause erledigen, wie ein Sprecher des Bildungsministeriums mitteilte. Schüler und Lehrer müssen dann auch in den Klassenräumen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Es wird dringend darum gebeten, dass alle Schüler, sofern möglich, von Mittwoch an von zu Hause aus lernen sollen. Schüler starten am Montag in die letzte Schulwoche vor den Weihnachtsferien, die bis zum 3. Januar andauern.

Schüler ab der 7. Klasse sollen in weiten Teilen des Bundeslandes bereits von Montag an per Internet von zu Hause aus lernen. Ausgenommen sind davon zunächst noch die Hansestadt Rostock und der Landkreis Rostock, die aufgrund niedrigerer Infektionszahlen noch nicht als Corona-Risikogebiet eingestuft worden sind.

Kitas: Kitas sollen laut Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) grundsätzlich offen bleiben. Auch hier sprach sie sich aber dafür aus, dass Eltern ihre Kinder, sofern möglich, zu Hause lassen sollen.

Niedersachsen

Schulen: Die Schulen bleiben laut „Hannoverscher Allgemeiner Zeitung” (HAZ) offen. Es ist ab Montag Eltern aber freigestellt, ihre Kinder von der Schule zu Hause zu behalten. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sagte: „Bitte machen Sie davon möglichst weitgehend Gebrauch.” Schüler bekommen laut „HAZ” Aufgaben und Unterricht, so weit das möglich ist, online. Ab Mittwoch werden zudem alle geplanten Tests, Klassenarbeiten und Klausuren abgesagt. Auch Arbeiten, die für Versetzungen und Abschlüsse zwingend notwendig sind, werden verschoben.

Kitas: Auch in den Kindertagesstätten gilt, der Präsenzbetrieb soll heruntergefahren werden, sie bleiben aber offen. Es gilt demnach keine Notbetreuung.

Nordrhein-Westfalen

Schulen: Schon vor dem von Bund und Ländern beschlossenen harten Lockdown wird in Nordrhein-Westfalen ab Montag die Präsenzpflicht an Schulen ausgesetzt. Das Land hatte diese Maßnahme vergangene Woche bereits im Vorgriff auf die Beratungen der Länder mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) beschlossen.

Für ältere Schüler ab Klasse acht wird das Lernen in NRW schon ab Montag vollständig auf Distanz umgestellt. Bei Schülern der unteren Jahrgänge bis Stufe sieben haben die Eltern die Wahl, ob die Kinder in der Schule oder von zu Hause aus am Unterricht teilnehmen. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hatte von „einer Art Betreuungsgarantie” gesprochen. Der Schulunterricht werde „aber sicher anders sein” als gewohnt. Am kommenden Freitag (18. Dezember) ist dann der letzte Schultag, die Weihnachtsferien in NRW beginnen.

Kitas: Die Kitas in NRW bleiben laut Laschet offen, ein Betreuungsangebot wird garantiert. Er appellierte aber an alle Eltern, die nicht darauf angewiesen seien, ihre Kinder zuhause zu lassen.

Rheinland-Pfalz

Schulen: In Rheinland-Pfalz wird die Präsenzpflicht von Mittwoch an ausgesetzt. „Alle Schülerinnen und Schüler können und sollen zuhause bleiben”, heißt es in der Mitteilung der Staatskanzlei. Für die Jungen und Mädchen, die bis zum Ferienbeginn am Freitag nicht zuhause betreut werden könnten, bleiben die Schulen aber offen.

Nach den Weihnachtsferien soll es vom 4. Januar bis 15. Januar ausschließlich Fernunterricht geben. Die Schulen bieten aber Notbetreuung für Schüler bis Klasse sieben, für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf und für Schüler, deren Lernsituation zu Hause „nicht ausreichend förderlich ist”.

Ausnahme sind die Abiturienten. „Sie sollen das Abitur in Präsenz schreiben können”, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Die ersten Klausuren werden bereits am 7. Januar geschrieben. Klassenarbeiten und andere Prüfungen, die bis 18. Dezember oder vom 4. bis 15. Januar angesetzt waren, sollen möglichst verschoben oder ersetzt werden. „Sollte dies nicht möglich sein, finden diese in der Schule statt.” Wie es nach dem 15. Januar weiter gehe, hänge von der Infektionslage ab.

Kitas: Sie bleiben grundsätzlich offen. Dreyer appellierte aber an die Eltern, ihre Kinder möglichst zu Hause zu betreuen. Wenn die Eltern jedoch arbeiten müssten, keine andere Betreuung fänden oder die Kinder besonderen Förderbedarf hätten, könnten sie ihre Kinder weiterhin in die Kita bringen.

Saarland

Schulen: Die Präsenzpflicht an Schulen im Saarland wird ab Mittwoch bis zum 10. Januar aufgehoben. Für Schülerinnen und Schüler bis zur Klassenstufe 6 werde es aber ein pädagogisches Angebot in der Schule geben, wenn deren Eltern aus beruflichen Gründen nicht zuhause dafür sorgen könnten, sagte Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) am Sonntag.

Kitas: Auch die Kindergärten werden nicht grundsätzlich geschlossen. „Es wird eine Betreuung vorgehalten für Kinder, deren Eltern arbeiten müssen”, so Hans.

Sachsen

Schulen: Sachsen ist bereits seit diesem Montag im härteren Lockdown. Horte und Schulen bleiben vom 14. bis einschließlich 8. Januar dicht. Es wird zwar eine Notbetreuung für Eltern in systemrelevanten Berufen angeboten – die Regeln sind aber strenger als im Frühjahr. In der Regel müssen beide Eltern einen Nachweis ihres Arbeitgebers erbringen. Die Schulbesuchspflicht wird aufgehoben. In der Woche vor den Weihnachtsferien, die am 19. Dezember beginnen, sowie vom 4. bis zum 8. Januar ist „häusliche Lernzeit” angesagt.

Kitas: Für Kitas in Sachsen gelten dieselben Regeln wie in Schulen. Nur für Eltern, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, besteht die Möglichkeit, ihre Kinder betreuen zu lassen.

Sachsen-Anhalt

Schulen: Die Pläne für die Kinder in Sachsen-Anhalt sind schon ziemlich konkret: In Schulen soll es ab Mittwoch nur noch eine Notbetreuung geben. Für Schüler bis zur 6. Klasse soll der Unterricht ausfallen, ältere Schüler sollen von zu Hause unterrichtet werden, wie das Bildungsministerium am Sonntag mitteilte.

Demnach fällt ab dem 16. Dezember die Präsenzpflicht für die Schuljahrgänge 1-6 aller Schulformen und darüber hinaus ab dem 7. Schuljahrgang an Förderschulen weg. Die älteren Jahrgänge sollen demnach ab Mittwoch in den Distanzunterricht wechseln. Am Montag und Dienstag soll dieser mit den Schülern vorbereitet werden.

„Es wird empfohlen, wo immer möglich, die Kinder zu Hause zu betreuen”, teilte das Bildungsministerium mit. „Die Teilnahme am Präsenzunterricht ist nicht verpflichtend.” Ausgenommen werden demnach die für den Schulabschluss unaufschiebbaren Klausuren und Klassenarbeiten, die unter Einhaltung der Hygienebestimmungen stattfinden dürfen.

Kitas: In Kitas soll es ab Mittwoch nur noch eine Notbetreuung geben.

Schleswig-Holstein

Schulen: Die Schulen in Schleswig-Holstein werden ab Mittwoch geschlossen. Dort gibt es nur eine Notbetreuung für Eltern, die in der kritischen Infrastruktur arbeiten, alleinerziehend sind oder keinerlei andere Betreuungsmöglichkeiten haben.

Wegen der starken Ausbreitung des Coronavirus gibt es bereits seit Montag ab der 8. Klasse keinen Unterricht mehr in den Schulen. Die Mädchen und Jungen lernen vorerst nur von zu Hause aus. Die Eltern der jüngeren Kinder können formlos ihre Kinder vom Unterricht beurlauben lassen.

Mit den neuen Vorgaben können viele Schüler von Montag an bis zum 10. Januar zu Hause bleiben, also insgesamt vier Wochen. Bereits angesetzte Klassenarbeiten und Klausuren, die für Schulabschlüsse zählen, dürfen in den Schulen geschrieben werden. Wenn das Infektionsgeschehen es zulässt, soll ab 11. Januar der Präsenzunterricht im Corona-Regelbetrieb fortgesetzt werden.

Kitas: Bereits am Montag und Dienstag sollen Eltern ihre Kinder nach Möglichkeit nicht mehr in die Kita schicken. Ab Mittwoch werden die Kitas geschlossen. Dann gibt es nur noch eine Notbetreuung.

Thüringen

Schulen: Für Schüler in Thüringen gibt es von Mittwoch an keinen Unterricht im Klassenzimmer mehr: Sie müssen ihren Schulstoff zu Hause lernen. Die Regelung gilt vom 16. bis zum 22. Dezember und auch nach den Weihnachtsferien vom 4. bis 8. Januar.

Ausnahmen sind für Klassenarbeiten und Klausuren vorgesehen, die für den Schulabschluss 2021 unaufschiebbar sind, hieß es beim Ministerium. Diese dürfen unter Einhaltung der Hygienebestimmungen stattfinden. Für Kinder der Klassenstufen 1 bis 6 und der Förderschulen werde bei Bedarf eine Notbetreuung angeboten.

Kitas: Wie die Schulen sollen auch die Kindergärten von Mittwoch an schließen. Das gelte auch für Angebote der Kindertagespflege. Eine Notbetreuung stehe Kindern offen, deren Eltern sie nicht anderweitig betreuen könnten – unabhängig vom Beruf der Eltern. Notbetreuung solle es an den Tagen geben, an denen Schulhorte, Schulen oder Kindergärten sonst geöffnet gewesen wären. Dazu sei jedoch eine Anmeldung in den Einrichtungen erforderlich.