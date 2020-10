Bund und Länder einigen sich auf vorübergehende Schließung der Gastronomie

Anzeige

Anzeige

Berlin. Bund und Länder wollen die drastisch steigenden Corona-Infektionszahlen mit massiven Kontaktbeschränkungen über den November hinweg in den Griff bekommen. Deutschlandweit sollen die Maßnahmen bereits vom 2. November an und nicht wie ursprünglich in der Beschlussvorlage des Bundes vorgesehen vom 4. November an in Kraft treten.

Das bestätigten Teilnehmerkreise dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Auch die Nachrichtenagentur dpa berichtetet darüber am Mittwoch aus den Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder.

Nach zwei Wochen - also etwa um den 11. November - wollen die Kanzlerin und die Regierungschef erneut beraten, die durch die Maßnahmen erreichten Ziele bewerten und notwendige Anpassungen vornehmen, wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Die “Bild”-Zeitung und der Sender n-tv berichten nun, man habe sich darauf geeinigt, dass sich nur noch maximal zehn Personen aus zwei Haushalten treffen dürfen. Auch die dpa berichtet darüber. Dies gelte verbindlich, Verstöße gegen diese Kontaktbeschränkungen würden von den Ordnungsbehörden sanktioniert, heißt es dort.

Video Rekord bei Neuinfektionen: RKI meldet fast 15 000 neue Fälle 0:52 min Die Gesundheitsämter haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts von Mittwochmorgen 14 964 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. © dpa

Außerdem haben sich Bund und Länder auf eine vorübergehende Schließung der Gastronomie ab 2. November bis zum Ende des Monats verständigt.

Anzeige

Schulen und Kindergärten sollen auch im November verlässlich geöffnet bleiben. Auch Groß- und Einzelhandel sollen im November offen bleiben. Allerdings einigte man sich darauf, dass sich in den Geschäften nicht mehr als ein Kunde pro zehn Quadratmeter aufhalten darf. In der Beschlussvorlage des Bundes war ursprünglich von 25 Quadratmetern die Rede gewesen.

Bund und Länder wollen zudem Veranstaltungen, die der Unterhaltung und der Freizeit dienen, im November deutschlandweit weitgehend untersagen. So sollen Theater, Opern oder Konzerthäuser vom 2. November an bis Ende des Monats schließen, wie die dpa erfuhr. Die Regelung betreffe auch den Freizeit- und Amateursportbetrieb, Individualsport soll ausgenommen werden.

Anzeige

Den Profisport wollen Bund und Länder im November nur noch ohne Zuschauer zulassen. Das gilt auch für die Fußballbundesliga, berichtet dpa.

Betriebe im Bereich der Körperpflege wie Kosmetikstudios, Massagepraxen oder Tattoostudios sollen im November schließen. Friseursalons bleiben aber unter den bestehenden Hygienevorgaben geöffnet. Auch medizinisch notwendige Behandlungen wie Physiotherapien sollen weiter möglich sein.

Zudem erklärte Finanzminister Olaf Scholz in der Schalte, dass er jenen Betrieben, die bei einem zweiten Lockdown schließen müssten, Umsatzausfälle von bis zu 70 für größere und bis zu 75 Prozent für kleinere Betriebe erstatten wolle, wie dem RND aus Regierungskreisen bestätigt wurde. Zuvor hatte die “Bild”-Zeitung berichtet. Noch haben Bund und Länder aber keine Schließungen beschlossen.

Anzeige

Bund und Länder haben sich zudem darauf verständigt, eine “Gesundheitsnotlage” für Deutschland auszurufen. Offen blieb zunächst, was das genau bedeutet. Zudem hieß es, die Gesundheitsnotlage sei erst dann beschlossen, wenn am Ende alle Einzelpunkte des geplanten Maßnahmenpakets beschlossen seien.

Aus Länderkreisen hieß es, in der länderinternen Vorbesprechung sei bereits bei vielen Punkte ein Konsens gefunden worden. Unklar war zunächst, um welche Punkte es sich handelte.