Altmaier für weitere Verschärfungen der Corona-Maßnahmen

Berlin. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) fordert schärfere Corona-Maßnahmen. „Klar ist: Wir werden noch eine Schippe drauflegen müssen, damit wir die jetzigen ersten Erfolge auch ins Ziel bringen“, sagte er in der RTL/ntv-Sendung„Frühstart“ vor der geplanten Bund/Länder-Beratung am Dienstag. „Wir haben alle Maßnahmen auf dem Tisch.“ Bei den Beratungen werde um jede Maßnahme gerungen. „Wir haben gesehen: Wenn man zu früh aufhört, dann steigen die Zahlen sehr schnell wieder an“, so Altmaier weiter. „Das schadet der Wirtschaft, das schadet den Menschen, das schadet allen.“

Müller erwartet Maßnahmen an den Arbeitsplätzen

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) erwartet von den Beratungen von Bund und Ländern zur Corona-Krise vor allem weitere Einschnitte im Arbeitsleben. Es gebe bisher sehr harte Maßnahmen im Familienleben, da sei ein “Ende der Fahnenstange” erreicht, daher müsse man andere Bereiche wie das Wirtschaftsleben in den Blick nehmen, sagte Müller, Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz ist, am Dienstag im ARD-Morgenmagazin. Im Arbeitsbereich gebe es noch “viel mehr Spielraum”. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) werde dazu einen Vorschlag machen.

Müller argumentierte, es gebe derzeit viel mehr Leben auf den Straßen als im März und April. Damals hätten deutlich mehr Arbeitgeber die Möglichkeit des Homeoffice angeboten. Viele würden das jetzt nicht nicht mehr machen. Dadurch würden zu viele Kontakte entstehen, die dringend reduziert werden müssten. Es gebe nun etwa die Möglichkeit, die Präsenzpflicht in den Firmen aufzuheben und umzudrehen, so dass Arbeitgeber begründen müssten, “warum Arbeitnehmer dringend zum Arbeitsplatz kommen müssen und warum es nicht auch von zu Hause aus geht”.

Am Dienstag (14.00 Uhr) berät Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder erneut über das Vorgehen in der Corona-Pandemie. Im Gespräch sind eine Fortsetzung des Lockdowns bis in den Februar hinein sowie neue Vorgaben zu besser schützenden Masken im öffentlichen Raum und für mehr Arbeit von zu Hause aus. Die größten Sorgen bereiten derzeit neue, wohl deutlich ansteckendere Varianten des Coronavirus.