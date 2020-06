Lockdown in Kreis Gütersloh wird um eine Woche verlängert - Lockerung in Warendorf

Anzeige

Berlin/Düsseldorf. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat eine Verlängerung der regionalen Beschränkungen im Kreis Gütersloh verkündet. “Die Lockdown-Maßnahmen im Kreis Gütersloh werden aus Vorsicht um eine Woche verlängert”, sagte Laschet am Montag bei einer Pressekonferenz in Düsseldorf.

Im Kreis Warendorf wird der Lockdown dagegen aufgehoben. “Wir werden die Lockdown-Maßnahmen im Kreis Warendorf nicht verlängern”, sagte Laschet weiter. Dort werden mit Ablauf des 30. Juni wieder die Regeln des restlichen Nordrhein-Westfalen gelten.

Im Kreis Warendorf liege kein erhöhtes Infektionsgeschehen vor, sagte Laschet. Und in Gütersloh müsse man weitere Testergebnisse abwarten. Dort liege ein leichter Eintrag des Virus in die Bevölkerung vor.

Laschet: Coronavirus von Tönnies kaum übergesprungen

Wenn man die Tönnies-Beschäftigten herausrechne, habe die wichtige Kennziffer der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage im Kreis Gütersloh bei 22,5 gelegen, sagte Laschet. Im Nachbarkreis Warendorf lag sie - ebenfalls die Tönnies-Beschäftigten herausgerechnet - bei 5,4. Insgesamt stimmten die Resultate ihn jedoch zuversichtlich, so Laschet.

Der Betrieb Tönnies werde weiterhin außer Betrieb bleiben. Es werde weiterhin getestet. Außerdem untersucht laut Laschet ein Team der Universität Bonn den Corona-Ausbruch bei Tönnies. In Gütersloh gebe es derzeit acht Testzentren, im Kreis Warendorf vier. Laschet sprach von einer “logistischen Meisterleistung”.

Laschets Appell: Menschen aus Gütersloh nicht stigmatisieren

Er betonte weiter, alle Maßnahmen seien aus Vorsicht getroffen worden, damit das Virus möglichst nicht auf die Bevölkerung überspringen könne. Laschet dankte allen Menschen in Gütersloh und Warendorf für ihre Geduld. Es seien jedoch “fundamentale Grundrechte” außer Kraft gesetzt worden und deshalb wolle man weiter nicht auf “Schnellschüsse setzen”.

“Wer Grundrechte einschränkt, muss sich das sehr genau überlegen und auch sehr genau begründen können, warum er das tut. Und deshalb mein Appell an alle, dies nicht zum parteipolitischen Spielfeld zu nutzen”, sagte der Ministerpräsident.

Laschet appellierte zudem an alle, die Stigmatisierung von Menschen im Kreis Gütersloh einzustellen. Er begrüßte es, dass Österreich die Reisewarnung für NRW wieder aufgehoben habe.

Landrat Sven-Georg Adenauer betonte am Montag, dass man den Lockdown auch wegen der Menschen außerhalb des Kreises verlängere. Er wisse, dass man nicht überall “willkommen” sei, sagte Adenauer am Montag in Düsseldorf. Er unterstütze die getroffenen Entscheidungen des Landes im Zusammenspiel mit den Verantwortlichen vor Ort “ausdrücklich”, sagte Adenauer laut Mitteilung: “Alle für den Kreis Gütersloh bisher getroffenen Maßnahmen haben sich als richtig und notwendig erwiesen.”

Am Montagmorgen lag die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Kreis Gütersloh noch deutlich über einer kritischen Marke. Laut am Montag vom Robert-Koch-Institut veröffentlichten Daten gab es in dem Kreis 112,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage. Die kritische Marke liegt bei 50. Am Sonntag hatte die sogenannte 7-Tage-Inzidenz noch 132,9, am vergangenen Dienstag noch 270,2 betragen.

Im Kreis Warendorf, in dem ebenfalls viele Tönnies-Mitarbeiter wohnen, war die wichtige Kennziffer für die Pandemie-Bekämpfung schon am Freitag mit 47,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen unter die wichtige Marke von 50 gefallen. Nach Daten von Montag liegt der Wert aktuell bei 22,0.