Lockdown in Gütersloh: Was schließt, welche Regeln gelten, bis wann gilt der Lockdown?

Nach dem Corona-Ausbruch beim Fleischverarbeiter Tönnies wird im Kreis Gütersloh das soziale Leben wieder auf ein Minimum beschränkt. Das verkündete NRW-Ministerpräsident Armin Laschet am Dienstagvormittag.

Ab sofort verbieten die Behörden unter anderem wieder Sport in geschlossenen Räumen und zahlreiche Kulturveranstaltungen. Fitnessstudios würden im Kreisgebiet ebenso geschlossen wie Kinos und Bars, erklärte Laschet. Die Maßnahmen sollen vorerst bis zum 30. Juni gelten.

Für die Bewohner von Gütersloh gilt ausdrücklich kein Ausreiseverbot aus dem Kreisgebiet, betonte Laschet: “Wir haben keine Ausreiseverbote erteilt.” Das verhängte Kontaktverbot und die Lockdown-Maßnahmen “gelten immer bezogen auf den Kreis”. Es würden damit die gleichen Regeln gelten, wie während der bundesweiten Kontaktverbote im März. Laschet appellierte aber an die Einwohner in Gütersloh, “jetzt nicht aus dem Kreis heraus in andere Kreise zu fahren”.

Gütersloh Lockdown: Was jetzt alles schließen muss

Fitnessstudios

Bars

Museen

Kinos

Kunstausstellungen

Galerien

Schlösser

Burgen

Gedenkstätten

Hallenschwimmbäder

Wellness-Einrichtungen

Gütersloh Lockdown: Die neuen Corona-Maßnahmen

Kontaktbeschränkung auf Familien und Haushaltsverbund wie im März

Im öffentlichen Raum nur mit zwei Personen oder im Haushalt

Freizeitaktivitäten in geschlossenen Räumen werden unterbunden für die keine Maskenpflicht besteht – für Geschäfte besteht Maskenpflicht, die sind nicht betroffen

Picknick und Grillen in öffentlichen Raum wird untersagt

Restaurants und Speisegaststätten dürfen geöffnet bleiben aber nur für Leute eines Hausstandes.

Reisebusfahrten werden untersagt, Stadtranderholungen und Ferienfreizeiten nur mit Erlaubnis der zuständigen Ordnungsbehörde

Rund 7000 Tönnies-Mitarbeiter stehen mitsamt ihren Familien seit einigen Tagen unter Quarantäne. Das Zentrum des Corona-Ausbruchs bei Tönnies liegt Laschet zufolge in der Fleischzerteilung. In dieser Abteilung gebe es die meisten Infizierten.

Die Einhaltung der Quarantäne-Maßnahmen gestaltet sich seit Tagen sehr schwierig. Die Landesregierung habe drei Einsatzhundertschaften der Polizei in den Kreis Gütersloh geschickt, schilderte Laschet. Die Polizisten sollten die Quarantäne der Mitarbeiter von Tönnies kontrollieren. Die Polizei werde die mobilen Testteams begleiten. Zur Not müssten die Behörden auch mit Zwang die Anordnungen durchsetzen. Es werde auch zusätzliche humanitäre Maßnahmen zur Unterstützung der Betroffenen geben.

Vor knapp einer Woche waren im Kreis Gütersloh bereits die Schulen und Kitas für 50.000 Kinder geschlossen worden.