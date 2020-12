Deutschlandweiter Lockdown-Beschluss könnte schon am Samstag fallen

Anzeige

Anzeige

Berlin. Alle Zeichen deuten auf einen bundesweit verschärften Lockdown. Sowohl Vertreter der Bundesregierung als auch mehrere Ministerpräsidenten sprachen sich am Freitag für eine schnelle Verschärfung der Corona-Schutzmaßnahmen noch vor Weihnachten aus. Abgestimmt werden sollen die Maßnahmen noch an diesem Wochenende. Ob eine Ministerpräsidentenkonferenz am Sonntag oder aber bereits am Samstag stattfindet, war am Freitagabend weiterhin offen. Aus Bundesländer-Kreisen war laut Informationen des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) zu hören, eine Beratung am Samstag sei wahrscheinlich.

Aus Koalitionskreisen hieß es hingegen, der Sonntag sei der wahrscheinlichere Tag für die Ministerpräsidentenkonferenz – die maximal eine Stunde dauern solle. Niemand habe Lust auf eine Marathonsitzung. Deshalb solle bereits im Vorfeld ein Beschluss im Umlaufverfahren abgestimmt werden, der in der gemeinsamen Videokonferenz der Länder mit der Kanzlerin nur noch abgenickt werden müsse. Unklar sei noch, ob es bereits am Samstag zu einer Einigung auf einen solchen Beschluss kommt, oder ob man bis Sonntag verhandeln müsse. Denkbar wäre demnach auch eine Entscheidung am späten Samstagabend.

Seehofer: “Schnellstmöglicher Lockdown”

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Einigkeit besteht in Bund und Ländern, dass die bisherigen Corona-Regeln nicht ausreichen. “Die Lage ist bitterernst”, warnte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in einem Videogespräch mit Bürgern. “Wenn sich, wie zur Zeit, jeden Tag Zehntausende Menschen mit dem Virus infizieren, wenn täglich Hunderte an dem Virus sterben, dann bedeutet das wohl auch, dass wir unsere Anstrengungen im Kampf gegen die Pandemie dringend weiter verstärken müssen.”

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), gerade selbst in Quarantäne, forderte einen sofortigen Lockdown, und auch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) forderte einen “schnellstmöglichen Lockdown in ganz Deutschland”: “Wir brauchen eine echte Trendwende für ganz Deutschland”, sagte er. Der seit November geltende Teil-Lockdown zeige “keinen nachhaltigen Erfolg”.

Video Höchstwerte: 29.875 Corona-Neuinfektionen und 598 Todesfälle 0:46 min Kommt jetzt der harte Lockdown schon vor Weihnachten? © dpa

So sieht es auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der für einen bundesweiten Lockdown noch vor Weihnachten warb: “Wir müssen handeln und zwar so schnell wie möglich.”

Anzeige

Das hatte bereits am Vorabend der derzeitige Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) als denkbare gemeinsame Linie von Landeschefs und Bundeskanzleramt beschrieben: “dass es ab 20. Dezember doch erhebliche Einschnitte gibt” und der Einzelhandel deutlich heruntergefahren werde. Die Schulferien hätten dann ohnehin begonnen, viele Menschen gingen nicht mehr arbeiten, im Nahverkehr werde es ruhiger. “Zwischen dem 20. Dezember und 10. Januar haben wir praktisch drei Wochen massiver Einschränkungen, die auch mit Sicherheit auch dazu führen werden, dass die Inzidenzen runtergehen”, so Müller im ZDF.

Ramelow für “Ruhepause” nach Weihanchten

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) ist hingegen für eine Corona-Ruhephase nach Weihnachten bis 10. Januar. Ramelow könne sich in dieser Zeit einen bundesweiten Lockdown vorstellen, sagte sein Sprecher Falk Neubert am Freitag auf Anfrage in Erfurt. Der “Welt” sagte Thüringens Regierungschef: “Es nützt mir gar nichts, wenn jetzt ein scharfer Lockdown verlangt wird und der Ausbruch dann kommt, wenn wir zusammen Weihnachten gefeiert haben.”

Ramelow bekräftigte seinen Haltung, dass entsprechend der Infektionszahlen regional gehandelt werden müsste. “In den Landkreisen mit hohem Infektionsgeschehen müssen Maßnahmen jetzt radikal verschärft werden. Es sollte uns außerdem gelingen, die Republik in allen 16 Ländern vom 26. Dezember bis zum 10. Januar in eine Ruhephase zu versetzen.”