Nach Lobby-Affäre: Amthor kandidiert wieder für Bundestag

Anzeige

Anzeige

Torgelow. Der CDU-Politiker Philipp Amthor tritt zur Bundestagswahl 2021 wieder als Direktkandidat in Mecklenburg-Vorpommern an. Eine CDU-Mitgliederversammlung nominierte den 27-Jährigen am Samstag für den Wahlkreis 16 (Mecklenburgische Seenplatte I – Vorpommern-Greifswald II), wie ein CDU-Sprecher nach der Veranstaltung in einer Tennishalle in Torgelow sagte.

Von 44 abgegebenen Stimmen seien 43 für Amthor gewesen, außerdem habe es eine Enthaltung gegeben. Amthor war der einzige Kandidat. Anwesend waren dem Sprecher zufolge 45 CDU-Mitglieder aus der Region.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Amthor – Bundestag sieht keine Rechtsverstöße

Aufgrund der Corona-Pandemie hätten viele auf die Fahrt nach Torgelow verzichtet. In der Region gibt es rund 1000 CDU-Mitglieder.

Der aus Ueckermünde stammende Amthor hatte den Wahlkreis bei der letzten Bundestagswahl 2017 direkt gewonnen. Der CDU-Jungstar war zuletzt wegen Lobbyarbeit für ein New Yorker Start-up-Unternehmen derart in die Kritik geraten, dass er seine Kandidatur für den Landesvorsitz der CDU wieder zurückzog. Er hatte erklärt, dass er inzwischen die Zusammenarbeit beendet habe. Der Bundestag sah bei der Nebentätigkeit keine Rechtsverstöße.