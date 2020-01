LKA: Autonome in Leipzig an „Schwelle zum Terrorismus“

Anzeige

Sachsens Sicherheitsbehörden sehen nach den linksextremen Anschlägen und Übergriffen der letzten Wochen in Leipzig eine neue Stufe der Gewalt erreicht. Laut einem vertraulichen Lagebild des Landeskriminalamts (LKA), das dem Nachrichtenmagazin „Spiegel“ vorliegt, steht die autonome Szene der Messestadt inzwischen „an der Schwelle zum Terrorismus“. Dies gelte für Angriffe auf Sachen, nicht auf Personen, so das LKA.

Leipzig ist laut dem Bericht ein „absoluter Brennpunkt“ linker Übergriffe in Sachsen und mit mehr als 300 Straftaten im vergangenen Jahr der „Hotspot der linksautonomen Szene“ gewesen. In Sachsen wurden dem Bericht zufolge bereits 2018 bundesweit die meisten linksextremistisch motivierten Brandstiftungen verübt, die Mehrzahl davon in Leipzig.

Auf Anfrage bestätigte LKA-Sprecher Tom Bernhardt am Freitag die Einschätzung. „Wir sehen eine Lageverschärfung aufgrund der Geschehnisse der letzten Wochen und Monaten, das ist richtig“, erklärte der Sprecher.

01.01.2020, Sachsen, Leipzig: Polizisten räumen eine Kreuzung im Stadtteil Connewitz. In der Neujahrsnacht ist es dort zu Zusammenstößen zwischen Linksautonomen und der Polizei gekommen. © Quelle: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbil

Als Beispiele zählte Bernhardt neben den Silvesterkrawallen in Connewitz, bei denen unter anderem ein Polizist schwer verletzt wurde, auch den Brandanschlag mit Millionenschaden auf Baukräne in der Prager Straße im Oktober und den Übergriff auf eine Leipziger Projektentwicklerin im November auf.

Den Terrorismusbegriff schon jetzt zu verwenden, lehnt das LKA aber ab. Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) hatte dagegen bereits im November von „terroristischen Anfängen“ gesprochen, die er mit der bundesdeutschen Roten Armee Fraktion verglich.

Nach Informationen des RND ist auch die Generalbundesanwaltschaft für die Entwicklung in Leipzig sensibilisiert. Sie übernimmt in Fällen von Terrorismus und der Bildung terroristischer Vereinigung in der Regel gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt (BKA) die Ermittlungen.

