LKA: Funde aus Erddepot in Niedersachsen sind „Revolutionären Zellen“ zuzuordnen

Ein Flatterband der Polizei ist als Absperrung um mehrere Bäume in einem Waldstück gewickelt, an dem auch ein Bauwagen und eine Holzhütte stehen. In dem Wald bei Seevetal in Niedersachsen ist in einem Erddepot ein Fass mit Hinterlassenschaften gefunden worden, die der linksextremistischen Gruppe "Revolutionäre Zellen" zugeordnet werden. © Quelle: Axel Heimken/dpa