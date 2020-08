Livestreams, Brandreden und Musik: Der Demokraten-Parteitag in Fotos

Anzeige

Chicago. Die Demokraten treffen sich in dieser Woche zum nationalen Parteitag. Die Democratic National Convention läuft dieses Mal allerdings anders ab, als in den vergangenen Jahren. Denn durch die Coronavirus-Pandemie muss die Partei umdenken - und digitalisiert kurzerhand viele Teile des Programms.

So finden Konzerte per Livestream statt, Politiker wie Bill Clinton oder Michelle Obama halten ihre Reden auf einem Bildschirm und Präsidentschaftskandidat Joe Biden feiert seine offizielle Kandidatur mit seinen Parteifreunden über Bildschirme, statt sie in den Arm zu nehmen.

