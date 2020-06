Livestream zur Öffnung von Kitas und Schulen, heute ab 12 Uhr: Baerbock im Gespräch mit Bildungsvertretern

Anzeige

Berlin. Die Bundesländer haben inzwischen zahlreiche Lockerungen der Corona-Beschränkungen erlassen. Doch das Thema Schule und Kitas bleibt vielerorts noch immer ein heikles. Während am Mittwoch etwa Hessen ankündigte, bei Kitas und Grundschulen bald wieder zum Regelbetrieb zurückkehren zu wollen, tun sich andere Länder damit noch schwer.

Aber wie kann ein Corona-Exit an Schulen und Kitas überhaupt aussehen? Und wie kann ein Regelbetrieb trotz der Pandemie vonstatten gehen? Laut Grünen-Chefin Annalena Baerbock ist Kindern in der Krise zu wenig Beachtung zuteil geworden. Daher treffen sich die Grünen am heutigen Mittwoch mit mehreren Vertretern der Bildungspolitik, um über das Thema Regelbetrieb an Schulen und Kitas nach den Sommerferien zu diskutieren.

Im Anschluss ist eine Pressekonferenz mit Baerbock geplant.

Sehen Sie hier den Livestream zur Pressekonferenz mit Annalena Baerbock:

Die Pressekonferenz ist für 12 Uhr angesetzt, der Beginn kann sich aber um wenige Minuten verzögern.

In mehreren Bundesländern kehren zumindest Grundschüler noch vor den Sommerferien bereits im Klassenverband ohne Abstandsregel zurück oder sind schon zurückgekehrt. Höhere Klassen und Grundschüler anderer Länder werden momentan noch geteilt und in einem rollierenden System unterrichtet, abwechselnd zu Hause und in der Schule.

Die Kultusminister der Länder hatten vereinbart, so schnell wie möglich wieder zum Normalbetrieb an den Schulen zurückzukehren, wenn das Infektionsgeschehen das zulässt. Die meisten Länder gehen bis spätestens Mitte Juli in die Sommerferien.