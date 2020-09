Livestream zur Lage der EU: Von der Leyen stellt wichtigste politische Vorhaben vor

Anzeige

Brüssel. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen stellt am Mittwoch ihre wichtigsten politischen Vorhaben für die kommenden Monate vor. In ihrer ersten Rede zur Lage der Union wird sie im Europaparlament in Brüssel aller Voraussicht nach die Corona-Krise und den wirtschaftlichen Wiederaufbau in den Blick nehmen.

Von der Leyen will ungeachtet der Krise am Europäischen Grünen Deal festhalten, der den klimafreundlichen Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft anstrebt. Dazu könnte sie ein neues EU-Klimaziel für 2030 vorschlagen. Weitere Themen der Grundsatzrede dürften die Asyl- und Migrationspolitik, die Digitalisierung und der Brexit sein.

Livestream: Kommissionschefin von der Leyen hält Rede zur Lage der EU

Angesetzt ist die Rede von Ursula von der Leyen im Europaparlament für 9 Uhr. Der Start kann sich um wenige Minuten verzögern, bitte haben Sie ein wenig Geduld.

Die Rede zur Lage der Union wurde 2010 unter Kommissionschef José Manuel Barroso eingeführt. Sie wird alljährlich im September im Europäischen Parlament gehalten. Außer der Vorstellung künftiger Vorhaben dient sie den Chefs der Brüsseler Behörde dazu, Rechenschaft über die getane Arbeit abzulegen. Von der Leyen steht seit Dezember 2019 an der Spitze der EU-Kommission.