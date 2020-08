Livestream zum Fall Alexej Nawalny: Filmproduzent Jaka Bizilj äußert sich in Pressekonferenz

Anzeige

Berlin. Noch am Donnerstag hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel angeboten, dass der mit Vergiftungserscheinungen in einer sibirischen Klinik liegende Kreml-Kritiker Alexej Nawalny in deutschen Krankenhäusern behandelt werden könnte. Auch der Kreml sicherte Unterstützung bei der Genehmigung eines Fluges zu.

Den Flug organisiert hat die Organisation “Cinema for Peace”. Gründer und Filmproduzent Jaka Bizilj hatte der Nachrichtenagentur dpa gesagt, ein Spezialflugzeug, das Nawalny von Omsk nach Berlin zur Charité bringen soll, war am frühen Freitagmorgen aus Deutschland gestartet. Es sind rund 4000 Kilometer Entfernung zwischen beiden Orten. Demnach befand sich auch ein Team von Medizinern an Bord der Maschine.

Am frühen Nachmittag gibt Bizilj dazu eine Pressekonferenz.

Sehen Sie hier die Pressekonferenz mit Jaka Bizilj im Livestream:

Die Pressekonferenz ist für 13.50 Uhr angekündigt. Der Beginn kann sich um wenige Minuten verzögern.

Ärzte hielten den 44-jährigen Nawalny zunächst nicht für transportfähig. Sein Zustand sei noch nicht stabil genug, sagte der Chefarzt Alexander Murachowski am Freitagvormittag vor Journalisten. “Ich kann noch keine Prognosen abgeben.”

Nach Angaben von Nawalnys Team wurde in seinem Körper ein vermutlich “tödliches Mittel” gefunden. Die Ärzte fanden nach eigenen Angaben aber kein Gift bei ihm.